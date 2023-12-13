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Пограничники показали, как удалось точно уничтожить вражеский "шахед"

13 декабря 2023 12:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Пограничники показали, как удалось точно уничтожить вражеский "шахед"
Уничтожение вражеских целей. Иллюстративное фото: Сергей Наев
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Пограничники точными выстрелами поразили российский "шахед", которым оккупанты пытались атаковать Украину в ночь на 13 декабря. После удачного уничтожения дрон упал в воду.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ.

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Отмечается, что именно пограничники Белгород-Днестровского отряда сбили вражеский беспилотник.

Как известно, в ночь на 13 декабря наши защитники уничтожили десять ударных беспилотников и десять баллистических ракет, которыми Россия атаковала Украину. В частности, оккупанты пытались атаковать Одесскую область и Киев.

Напомним, в результате падения обломков сбитой ракеты в Дарницком районе Киева загорелся частный дом. Три человека, которые находились внутри, не пострадали.

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