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Прикордонники показали, що ворог залишив від Часового Яру

4 липня 2024 12:50
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Що відбувається в Часовому Яру — жахливі кадри від прикордонників
Зруйновані будинки у місті Часів Яр. Фото: скриншот із відео Associated Press
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Прикордонники, які нині обороняють Часів Яр в Бахмутському районі Донецької області, показали кадри жахливих руйнацій у місті. Під час пересування вулицями один з бійців зняв відео та під звуки вибухів показав розбиті вщент будівлі. 

Відео опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України у четвер, 4 липня. 

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За словами прикордонника, це була його перша прогулянка Часовим Яром і він був вражений. До того ж пересування містом зараз вкрай небезпечно, адже ворог відстежує будь-який рух у місті та відкриває вогонь. 

"Воно мені чимось нагадувало Гостомель, але Гостомель був не настільки зруйнований. Тоді, в Гостомелі, я був вражений, тому що бачив це вперше, а тут це було шокуюче. Були дрони, працював міномет. Бачать якийсь рух містом, хвилини дві — і вони вже працюють. Артилерія — і москалі, і наші хлопці також", — коментує військовий.  

Нагадаємо, Сили оборони відійшли з мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр Донецької області на більш захищені позиції. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Командир 24-й ОМБр розповів про складну ситуацію на передовій у Часовому Яру, де бійці стримують наступ противника: військовий наголосив на необхідності додаткових засобів для утримання позицій і мінімізації втрат, адже людського ресурсу не вистачить.

Раніше українські прикордонники показали ефективне використання артилерії калібру 105 мм у боях за Часів Яр. 

війна прикордонники Донецька область війна в Україні ДПСУ Часів Яр

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