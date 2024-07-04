Що відбувається в Часовому Яру — жахливі кадри від прикордонників

Зруйновані будинки у місті Часів Яр. Фото: скриншот із відео Associated Press

Прикордонники, які нині обороняють Часів Яр в Бахмутському районі Донецької області, показали кадри жахливих руйнацій у місті. Під час пересування вулицями один з бійців зняв відео та під звуки вибухів показав розбиті вщент будівлі.

Відео опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України у четвер, 4 липня.

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За словами прикордонника, це була його перша прогулянка Часовим Яром і він був вражений. До того ж пересування містом зараз вкрай небезпечно, адже ворог відстежує будь-який рух у місті та відкриває вогонь.

"Воно мені чимось нагадувало Гостомель, але Гостомель був не настільки зруйнований. Тоді, в Гостомелі, я був вражений, тому що бачив це вперше, а тут це було шокуюче. Були дрони, працював міномет. Бачать якийсь рух містом, хвилини дві — і вони вже працюють. Артилерія — і москалі, і наші хлопці також", — коментує військовий.

Нагадаємо, Сили оборони відійшли з мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр Донецької області на більш захищені позиції. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Командир 24-й ОМБр розповів про складну ситуацію на передовій у Часовому Яру, де бійці стримують наступ противника: військовий наголосив на необхідності додаткових засобів для утримання позицій і мінімізації втрат, адже людського ресурсу не вистачить.

Раніше українські прикордонники показали ефективне використання артилерії калібру 105 мм у боях за Часів Яр.