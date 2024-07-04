Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Пограничники показали, что враг оставил от Часового Яра arrow

Пограничники показали, что враг оставил от Часового Яра

4 июля 2024 12:50
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Что происходит во Часовом Яру – ужасающие кадры от пограничников
Разрушенные дома в городе Часов Яр. Фото: скриншот из видео Associated Press
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Пограничники, обороняющие сейчас Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области, показали кадры ужасающих разрушений в городе. Во время передвижения по улицам один из бойцов снял видео и под звуки взрывов показал полностью разрушенные здания.

Видео опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в четверг, 4 июля.

Читайте также:

"Экскурсия" под обстрелами Часовым Яром

По словам пограничника, это была его первая прогулка по Часовому Яру и он был поражен. К тому же передвижение по городу сейчас крайне опасно, ведь враг отслеживает любое движение в городе и открывает огонь. 

"Он мне чем-то напоминал Гостомель, но Гостомель был не настолько разрушен. Тогда, в Гостомеле, я был поражен, потому что видел это впервые, а здесь это было шокирующе. Были дроны, работал миномет. Видят какое-то движение по городу, минуты две — и они уже работают. Артиллерия — и москали, и наши ребята тоже", — комментирует военный.  

Напомним, Силы обороны отошли из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр Донецкой области на более защищенные позиции. Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Командир 24-й ОМБр рассказал о сложной ситуации на передовой во Часовом Яру, где бойцы сдерживают наступление противника: военный отметил необходимость дополнительных средств для удержания позиций и минимизации потерь, так как человеческого ресурса не хватит.

Ранее украинские пограничники показали эффективное использование артиллерии калибра 105 мм в боях во Часовом Яру.

война пограничники Донецкая область война в Украине ГПСУ Часов Яр

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно