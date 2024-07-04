Что происходит во Часовом Яру – ужасающие кадры от пограничников

Разрушенные дома в городе Часов Яр. Фото: скриншот из видео Associated Press

Пограничники, обороняющие сейчас Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области, показали кадры ужасающих разрушений в городе. Во время передвижения по улицам один из бойцов снял видео и под звуки взрывов показал полностью разрушенные здания.

Видео опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в четверг, 4 июля.

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По словам пограничника, это была его первая прогулка по Часовому Яру и он был поражен. К тому же передвижение по городу сейчас крайне опасно, ведь враг отслеживает любое движение в городе и открывает огонь.

"Он мне чем-то напоминал Гостомель, но Гостомель был не настолько разрушен. Тогда, в Гостомеле, я был поражен, потому что видел это впервые, а здесь это было шокирующе. Были дроны, работал миномет. Видят какое-то движение по городу, минуты две — и они уже работают. Артиллерия — и москали, и наши ребята тоже", — комментирует военный.

Напомним, Силы обороны отошли из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр Донецкой области на более защищенные позиции. Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Командир 24-й ОМБр рассказал о сложной ситуации на передовой во Часовом Яру, где бойцы сдерживают наступление противника: военный отметил необходимость дополнительных средств для удержания позиций и минимизации потерь, так как человеческого ресурса не хватит.

Ранее украинские пограничники показали эффективное использование артиллерии калибра 105 мм в боях во Часовом Яру.