Дрон українського виробництва "Валькірія" - чим корисний на фронті

Дрон "Валькірія". Фото: скриншот з відео

Українські воїни продовжують ліквідацію російських загарбників та їхньої військової техніки на нашій землі. У цьому їм допомагають, зокрема, безпілотники українського виробництва "Валькірія".

Відео застосування такого БпЛА оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у четвер, 15 серпня.

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Прикордонники бригади "Помста" ефективно застосовують український дрон "Валькірія" для боротьби з ворогом.

Екіпаж БпЛА виконує завдання з розвідки, виявлення ворожих цілей та коригування артилерії на відстань до 40 кілометрів.

"Швидкість розгортання, простота управління та можливість літати під потужним впливом ворожої РЕБ — основні з переваг комплексу", — наголосили в ДПСУ.