Дрон украинского производства "Валькирия" – чем полезен на фронте

Пограничники Помсты показали, как используют украинский дрон Валькирия для разведки
Украинские воины продолжают ликвидацию российских захватчиков и их военной техники на нашей земле. В этом им помогают в частности беспилотники украинского производства "Валькирия".
Видео применения такого БпЛА обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в четверг, 15 августа.
Работа БпЛА Валькирия во время боевых задач
Пограничники бригады "Помста" эффективно применяют украинский дрон "Валькирия" для борьбы с врагом.
Экипаж БпЛА выполняет задачи по разведке, обнаружению вражеских целей и корректировке артиллерии на расстояние до 40 километров.
"Скорость развертывания, простота управления и возможность летать под мощным влиянием враждебной РЭБ — основные из преимуществ комплекса", — подчеркнули в ГПСУ.
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