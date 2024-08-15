Дрон украинского производства "Валькирия" – чем полезен на фронте

Дрон "Валькирия". Фото: скриншот с видео

Украинские воины продолжают ликвидацию российских захватчиков и их военной техники на нашей земле. В этом им помогают в частности беспилотники украинского производства "Валькирия".

Видео применения такого БпЛА обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в четверг, 15 августа.

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Пограничники бригады "Помста" эффективно применяют украинский дрон "Валькирия" для борьбы с врагом.

Экипаж БпЛА выполняет задачи по разведке, обнаружению вражеских целей и корректировке артиллерии на расстояние до 40 километров.

"Скорость развертывания, простота управления и возможность летать под мощным влиянием враждебной РЭБ — основные из преимуществ комплекса", — подчеркнули в ГПСУ.