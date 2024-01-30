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Призупинення допомоги Україні — у США вже бачать наслідки на полі бою

30 січня 2024 14:11
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Призупинення допомоги Україні — у США вже бачать наслідки на полі бою
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У США вже бачать наслідки призупинення допомоги Україні на полі бою. Керівництво країни стурбоване, що такими діями вони дають хибний меседж усім противникам.

Про це заяви Держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Під час спільної пресконференції з Єнсом Столтенбергом держсекретар США зауважив, що досягнення України та попередні зусилля можуть постраждати, якщо не затвердиться фінансування допомоги. 

"В разі відсутності цього додаткового фінансування ми надішлемо важливий та хибний меседж усім нашим противникам про те, що ми несерйозно ставимося до захисту свободи й захисту демократії. Наслідки припинення допомоги Україні з боку США вже зараз можна побачити на полі бою", — йдеться у повідомленні.

Блінкен додав, що, попри проблеми, Конгрес висловлює двопартійну підтримку України.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що кілька джерел в американських ЗМІ стверджують, що затримка з допомогою Україні в Конгресі повʼязана з тиском американського експрезидента Дональда Трампа. Він бажає будувати кампанію на питаннях міграції, і компроміс щодо України не в його інтересах.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський пояснив, як припинення допомоги Україні від США вплине на Європу.

США
Ентоні Блінкен
військова допомога
війна в Україні
бій

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