Приостановка помощи Украине — в США уже видят последствия на поле боя

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS

В США уже видят последствия остановки помощи Украине на поле боя. Руководство страны обеспокоено, что такими действиями они дают ложный месседж всем противникам.

Об этом заявили Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Во время совместной пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом госсекретарь США отметил, что достижения Украины и предыдущие усилия могут пострадать, если не утвердится финансирование помощи.

"В случае отсутствия этого дополнительного финансирования мы пошлем важный и ложный месседж всем нашим противникам о том, что мы несерьезно относимся к защите свободы и защите демократии. Последствия прекращения помощи Украине со стороны США уже сейчас можно увидеть на поле боя", — говорится в сообщении.

Блинкен добавил, что, несмотря на проблемы, Конгресс выражает двухпартийную поддержку Украины.

Напомним, что недавно стало известно, что несколько источников в американских СМИ утверждают, что задержка с помощью Украине в Конгрессе связана с давлением американского экс-президента Дональда Трампа. Он желает строить кампанию по вопросам миграции, и компромисс в отношении Украины не в его интересах.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как прекращение помощи Украине от США повлияет на Европу.