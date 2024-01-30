Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Приостановка помощи Украине — в США уже видят последствия на поле боя arrow

Приостановка помощи Украине — в США уже видят последствия на поле боя

30 января 2024 14:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Приостановка помощи Украине — в США уже видят последствия на поле боя
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В США уже видят последствия остановки помощи Украине на поле боя. Руководство страны обеспокоено, что такими действиями они дают ложный месседж всем противникам.  

Об этом заявили Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Читайте также:

Что говорят в США

Во время совместной пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом госсекретарь США отметил, что достижения Украины и предыдущие усилия могут пострадать, если не утвердится финансирование помощи.

"В случае отсутствия этого дополнительного финансирования мы пошлем важный и ложный месседж всем нашим противникам о том, что мы несерьезно относимся к защите свободы и защите демократии. Последствия прекращения помощи Украине со стороны США уже сейчас можно увидеть на поле боя", — говорится в сообщении.

Блинкен добавил, что, несмотря на проблемы, Конгресс выражает двухпартийную поддержку Украины.

Напомним, что недавно стало известно, что несколько источников в американских СМИ утверждают, что задержка с помощью Украине в Конгрессе связана с давлением американского экс-президента Дональда Трампа. Он желает строить кампанию по вопросам миграции, и компромисс в отношении Украины не в его интересах.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как прекращение помощи Украине от США повлияет на Европу.

США
Энтони Блинкен
военная помощь
война в Украине
бой

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме