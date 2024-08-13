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Прорив у Курській області — Путін вперше виступив із заявою

13 серпня 2024 08:44
Катерина Османська - Редактор
Курська область — Путін вперше відреагував на прорив в регіоні
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS
Катерина Османська - Редактор

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що попри ситуацію у Курській області цілі так званої "сво будуть досягнуті". Він відмовився зараз оцінити ситуацію на кордоні, але додав, що потрібно "витіснити звідти противника".

Про це Путін заявив під час наради щодо ситуації у прикордонних з Україною регіонах.

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Під час наради очільник Кремля відмовився оцінювати ситуацію на кордоні, бо головне завдання зараз для РФ, за його словами, — "вибити противника". Він наголосив, що після цього потрібно "забезпечити надійне прикриття кордону з Україною", а також "ефективну боротьбу з українськими ДРГ". Також він не забув нагадати, що "цілі сво будуть досягнуті".

"Противник отримає гідну відповідь, усіх цілей, що стоять перед Росією, буде досягнуто. Наші війська просуваються вперед на всій лінії бойового зіткнення у зоні спецоперації", — заявив Путін

Окрім того, правитель РФ заявив, що після ситуації в Курській області "переговори з Україною неможливі".

"Про які переговори взагалі може йтися з людьми, які без розбору завдають удари по мирних?" — цинічно висловився він. 

Прорив кордону в Курській області

Нагадаємо, що минулого тижня, у вівторок, 6 серпня, росіяни почали повідомляти про бої у Курській області. За їхніми словами, українські військові нібито вторглися на територію Росії, прорвавши кордон.

Майже тиждень ніхто з офіційних осіб України не коментував інцидент. Лише вчора, 12 серпня, президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив операцію Збройних сил України у Курській області.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своїх соцмережах повідомив, що ЗСУ контролюють близько 1000 квадратних кілометрів Курського регіону.

За інформацією влади РФ, під контролем українців у Курській області 28 населених пунктів. Водночас, за даними DeepState, росіяни втратили контроль орієнтовно над 44 н.п.

Також у мережі неодноразово повідомляли про взяття в полон росіян, у тому числі й кадировців. Проте кількість полонених невідома.

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