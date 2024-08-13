Курская область — Путин впервые отреагировал на прорыв в регионе

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что, несмотря на ситуацию в Курской области, цели так называемой "СВО будут достигнуты". Он отказался сейчас оценить ситуацию на границе, но добавил, что нужно "вытеснить оттуда противника".

Об этом Путин заявил во время совещания по ситуации в приграничных с Украиной регионах.

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Во время совещания глава Кремля отказался оценивать ситуацию на границе, потому что главная задача сейчас для РФ, по его словам, — "выбить противника". Он подчеркнул, что после этого следует "обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной", а также "эффективную борьбу с украинскими ДРГ". Также он не забыл напомнить, что "цели СВО будут достигнуты".

"Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. Наши войска продвигаются вперед на всей линии боевого столкновения в зоне спецоперации", — заявил Путин.

Кроме того, правитель РФ заявил, что после ситуации в Курской области "переговоры с Украиной невозможны".

"О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным?" — цинично выразился он.

Прорыв границы в Курской области

Напомним, что на прошлой неделе, во вторник, 6 августа, россияне начали сообщать о боях в Курской области. По их словам, украинские военные якобы вторглись на территорию России, прорвав границу.

Около недели никто из официальных лиц Украины не комментировал инцидент. Лишь вчера, 12 августа, президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил операцию Вооруженных сил Украины в Курской области.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своих соцсетях сообщил, что ВСУ контролируют около 1000 квадратных километров Курского региона.

По информации властей РФ, под контролем украинцев в Курской области 28 населенных пунктов. В то же время, по данным DeepState, россияне лишились контроля ориентировочно над 44 н.п.

Также в сети неоднократно сообщали о пленении россиян, в том числе и кадыровцев. Однако количество пленных неизвестно.