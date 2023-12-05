Путін буде воювати до повного винищення України, — Квасневський

Експрезидент Польщі Александр Квасневський. Фото: nv.ua

Український контрнаступ не досяг того результату, на який розраховували західні союзники. Натомість Путін мобілізував потужні людські ресурси, щоб продовжувати війну.

Про це у своєму інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів колишній президент Польщі Александр Квасневський.

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"Ми розраховували, що контрнаступ може принести вражаючий результат, повернення Україною частини територій, але це не до кінця те, про що ми мріяли", — пояснив Квасневський.

Колишній президент Польщі додав, що росіяни використовують свою чисельну перевагу. Гинуть тисячі солдатів, але Путін ніколи людським життям не переймався.

"Проблема полягає і в тому, що, на моє переконання, Путін не зацікавлений у мирі. Навіть якщо та війна не буде приносити переможного ефекту, то Путін хоче її вести якомога довше з метою винищення України, замороження, доведення її до голоду, до вичерпання людських ресурсів", — вважає Квасневський.

Раніше ми повідомляли, що Росія не може погодитися на мир та не буде вести реальні переговори через одну важливу подію, на яку чекає російський диктатор Володимир Путін. Крім того, Кремль також сподівається, що Захід втомиться від України та її підтримка ослабне.

Нагадуємо, що російському диктатору Володимиру Путіну вдалося зберегти високий рівень підтримки війни проти українців. У середньому за час повномасштабної збройної агресії окупантів 75% респондентів заявляли, що вони підтримують дії російської армії.