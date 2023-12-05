Путин будет воевать до полного истребления Украины, — Квасьневский
Украинское контрнаступление не достигло того результата, на который рассчитывали западные союзники. Путин же мобилизовал мощные человеческие ресурсы, чтобы продолжать войну.
Об этом в своем интервью "Радио Свобода" рассказал бывший президент Польши Александр Квасьневский.
Контрнаступление Украины не дало ожидаемых результатов
"Мы рассчитывали, что контрнаступление может принести впечатляющий результат, возвращение Украиной части территорий, но это не до конца то, о чем мы мечтали", — пояснил Квасневский.
Бывший президент Польши добавил, что россияне используют свое численное преимущество. Гибнут тысячи солдат, но Путин никогда за человеческие жизни не переживал.
"Проблема заключается и в том, что, по моему убеждению, Путин не заинтересован в мире. Даже если та война не будет приносить победного эффекта, то Путин хочет ее вести как можно дольше с целью истребления Украины, заморозки, доведения ее до голода, до истощения человеческих ресурсов", — считает Квасьневский.
Ранее мы сообщали, что Россия не может согласиться на мир и не будет вести реальные переговоры из-за одного важного события, которого ждет российский диктатор Владимир Путин. Кроме того, Кремль также надеется, что Запад устанет от Украины и ее поддержка ослабнет.
Напомним, что российскому диктатору Владимиру Путину удалось сохранить высокий уровень поддержки войны против украинцев. В среднем за время полномасштабной вооруженной агрессии оккупантов 75% респондентов заявляли, что они поддерживают действия российской армии.
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