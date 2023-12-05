Путин будет воевать до полного истребления Украины, — Квасьневский

Экс-президент Польши Александр Квасьневский. Фото: nv.ua

Украинское контрнаступление не достигло того результата, на который рассчитывали западные союзники. Путин же мобилизовал мощные человеческие ресурсы, чтобы продолжать войну.

Об этом в своем интервью "Радио Свобода" рассказал бывший президент Польши Александр Квасьневский.

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Контрнаступление Украины не дало ожидаемых результатов

"Мы рассчитывали, что контрнаступление может принести впечатляющий результат, возвращение Украиной части территорий, но это не до конца то, о чем мы мечтали", — пояснил Квасневский.

Бывший президент Польши добавил, что россияне используют свое численное преимущество. Гибнут тысячи солдат, но Путин никогда за человеческие жизни не переживал.

"Проблема заключается и в том, что, по моему убеждению, Путин не заинтересован в мире. Даже если та война не будет приносить победного эффекта, то Путин хочет ее вести как можно дольше с целью истребления Украины, заморозки, доведения ее до голода, до истощения человеческих ресурсов", — считает Квасьневский.

Ранее мы сообщали, что Россия не может согласиться на мир и не будет вести реальные переговоры из-за одного важного события, которого ждет российский диктатор Владимир Путин. Кроме того, Кремль также надеется, что Запад устанет от Украины и ее поддержка ослабнет.

Напомним, что российскому диктатору Владимиру Путину удалось сохранить высокий уровень поддержки войны против украинцев. В среднем за время полномасштабной вооруженной агрессии оккупантов 75% респондентов заявляли, что они поддерживают действия российской армии.