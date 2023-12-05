Путін готовий воювати — Сенцов про те, коли закінчиться війна

Олег Сенцов в ефірі "Української правди". Фото: скриншот

Російський диктатор Володимир Путін готовий продовжувати війну і п'ять, і десять років. Українцям варто готуватися до найгіршого.

Таку думку в інтерв'ю "Українській правді" висловив кінорежисер Олег Сенцов, який нині перебуває в лавах ЗСУ.

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Коли закінчиться війна

"Я не вважаю, що це навіть середина. Я дивлюся на це не песимістично, а реалістично. Багато людей закривають своїм бажанням реальну ситуацію. Скільки буде війна... Два-три роки. Це не надто хороший прогноз чи оптимістичний", — вважає Сенцов.

Сенцов також нагадав, що коли війна тільки починалася, то багато хто сподівався, що вона швидко закінчиться. Тим не менш, так не сталося.

"Коли все почалося, то багато хто обурився: та ви що, які два роки! От уже от от має закінчитися. Ну от от два роки і кінця краю не видно. Якщо закінчиться за три роки — це буде наша дуже класна перемога", — заявив кінорежисер.

Сенцов також наголосив, що Путін готовий вести війну стільки часу, скільки знадобиться.

"Дай Бог, щоб війна закінчилася раніше. Але якщо ти не готуватимешся до гіршого варіанта — кращий ніколи не наступить. Путін готовий воювати 5-10 років. А чи ми готові? Що ми для цього робимо?" — упевнений Сенцов.

Наостанок Сенцов закликав українців готуватися до довшої війни та мобілізуватися до ЗСУ. На його думку, місця усім вистачить.

"Хлопці, будемо воювати всі, готуйтеся. Іти служити хто куди може. Не в штурмовики — то є і інші спеціальності. На одного піхотинця є сім тих, хто не на передовій служить. Ми граєму у надто довгу гру", — резюмував Сенцов.

Раніше ми повідомляли, що відомий український кінорежисер та сценарист Олег Сенцов, який нині захищає країну в лавах Збройних сил України, прокоментував критику Мар'яни Безуглої на адресу головнокомандувача Валерія Залужного.