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Путін готовий воювати — Сенцов про те, коли закінчиться війна

5 декабря 2023 21:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Путін готовий воювати — Сенцов про те, коли закінчиться війна
Олег Сенцов в ефірі "Української правди". Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

"Я не вважаю, що це навіть середина. Я дивлюся на це не песимістично, а реалістично. Багато людей закривають своїм бажанням реальну ситуацію. Скільки буде війна... Два-три роки. Це не надто хороший прогноз чи оптимістичний. 

Коли все почалося, то багато хто обурився: та ви що, які два роки! От уже от от має закінчитися. Ну от от два роки і кінця краю не видно. Якщо закінчиться за три роки — це буде наша дуже класна перемога.

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Дай Бог, щоб війна закінчилася раніше. Але якщо ти не готуватимешся до гіршого варіанта — кращий ніколи не наступить. Путін готовий воювати 5-10 років. А чи ми готові? Що ми для цього робимо?

Хлопці, будемо воювати всі, готуйтеся. Іти служити хто куди може. Не в штурмовики — то є і інші спеціальності. На одного піхотинця є сім тих, хто не на передовій служить. Ми граєму у надто довгу гру.

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