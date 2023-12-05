Путін готовий воювати — Сенцов про те, коли закінчиться війна

Олег Сенцов в ефірі "Української правди". Фото: скриншот

"Я не вважаю, що це навіть середина. Я дивлюся на це не песимістично, а реалістично. Багато людей закривають своїм бажанням реальну ситуацію. Скільки буде війна... Два-три роки. Це не надто хороший прогноз чи оптимістичний.

Коли все почалося, то багато хто обурився: та ви що, які два роки! От уже от от має закінчитися. Ну от от два роки і кінця краю не видно. Якщо закінчиться за три роки — це буде наша дуже класна перемога.

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Дай Бог, щоб війна закінчилася раніше. Але якщо ти не готуватимешся до гіршого варіанта — кращий ніколи не наступить. Путін готовий воювати 5-10 років. А чи ми готові? Що ми для цього робимо?

Хлопці, будемо воювати всі, готуйтеся. Іти служити хто куди може. Не в штурмовики — то є і інші спеціальності. На одного піхотинця є сім тих, хто не на передовій служить. Ми граєму у надто довгу гру.