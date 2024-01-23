Путін хоче створити пропагандистський "навчальний медіацентр" для підлітків у Маріуполі

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російському пропагандистському проєкту на тимчасово окупованих територіях України "Нові в медіа" виділили з "Фонду президентських грантів" РФ мільйонний грант. На ці гроші загарбники планують створити "навчальний медіацентр" для підлітків у Маріуполі.

Про це повідомляє Інститут масової інформації, посилаючись на повідомлення пропагандистського окупаційного Telegram-каналу "Мариуполь 24".

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Пропагандистський "навчальний медіацентр" для підлітків у Маріуполі

До середини літа 2024 року російські окупанти та їхні колаборанти планують створити навчальну пропагандистську базу. Вони будуть запрошувати на безкоштовне "навчання" 14–17-річних підлітків з окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Керівницею проєкту стала пропагандистка із Санкт-Петербурга Аліна Крендельщикова

"Ми хочемо допомогти талановитим школярам з "ДНР" реалізувати свій потенціал у медіасфері. Хлопці та дівчата працюватимуть з наставниками, можуть створити своє медіа, де самі будуть авторами. Навчаться створювати якісний контент та просувати його", — заявила вона.

Проєкт для підлітків з тимчасово окупованого Маріуполя "Нові в медіа" запустила в грудні минулого року команда пропагандистів з окупованої Ясинуватої, Донецька та міст РФ — Санкт-Петербурга та Архангельська.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що до тимчасово окупованого українського міста прибув голова Чечні Рамзан Кадиров з сином. Згодом вони втекли з міста через появу цивільного дрона, який фільмував з висоти, як підлітки грали у футбол.

Також ми писали, що в окупований Маріуполь за два роки заселилася значна кількість росіян, вони ж тепер обіймають посади в окупаційних органах влади, медичних установах та різних організаціях. І ті українці, які не мають російського паспорта, стикаються з тим, що не можуть отримати послуги.