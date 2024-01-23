Путин хочет создать пропагандистский "учебный медиацентр" для подростков в Мариуполе

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российскому пропагандистскому проекту на временно оккупированных территориях Украины "Новые в медиа" выделили из "Фонда президентских грантов" РФ миллионный грант. На эти деньги захватчики планируют создать "учебный медиацентр" для подростков в Мариуполе.

Об этом сообщает Институт массовой информации, ссылаясь на сообщения пропагандистского оккупационного Telegram-канала "Мариуполь 24".

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Пропагандистский учебный медиацентр для подростков в Мариуполе

К середине лета 2024 года российские оккупанты и их коллаборанты планируют создать учебную пропагандистскую базу. Они будут приглашать на бесплатное "обучение" 14-17-летних подростков из оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Руководителем проекта стала пропагандистка из Санкт-Петербурга Алина Крендельщикова

"Мы хотим помочь талантливым школьникам из "ДНР" реализовать свой потенциал в медиасфере. Ребята будут работать с наставниками, могут создать свое медиа, где сами будут авторами. Научатся создавать качественный контент и продвигать его", — заявила она.

Проект для подростков из временно оккупированного Мариуполя "Новые в медиа" запустила в декабре прошлого года команда пропагандистов из оккупированной Ясиноватой, Донецка и городов РФ — Санкт-Петербурга и Архангельска.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что во временно оккупированный украинский город прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров с сыном. Впоследствии они скрылись из города из-за появления гражданского дрона, который снимал с высоты, как подростки играли в футбол.

Также мы писали, что в оккупированный Мариуполь за два года заселилось значительное количество россиян, они теперь занимают должности в оккупационных органах власти, медицинских учреждениях и различных организациях. И те украинцы, у которых нет российского паспорта, сталкиваются с тем, что не могут получить услуги.