Путін натякає, що готовий обговорювати заходи безпеки для України, — Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін натякає Сполученим Штатам Америки, що готовий обговорити завершення війни в Україні. Він сигналізує через неофіційні канали, що готовий до переговорів про майбутні заходи безпеки для Києва.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Путін готовий до переговорів

Чиновники США кажуть, що не знають про передбачувані пропозиції, які можуть виявитися пробною кулею. Вони заявили, що не бачать ознак того, що Путін серйозно налаштований на пошук шляхів припинення війни.

"Натяки на відкритість Росії до переговорів — нехай навіть нещирі — можуть посіяти розкол серед союзників України, ізолювати Київ і підірвати зусилля президента Володимира Зеленського щодо завоювання підтримки його власної мирної формули, яка закликає до повного виведення російських військ", — йдеться у матеріалі.

Джерела видання, які близькі до Кремля, кажуть, що ці сигнали були передані високопоставленим американським чиновникам минулого місяця через посередника. За їхніми словами, Путін, ймовірно, готовий розглянути питання про припинення наполягання на нейтральному статусі України і навіть в кінцевому підсумку відмовитися від протидії можливому членству в НАТО.

Видання пише, що за це доведеться "заплатити ціну", яку Україна відкинула — згоду на контроль Кремля над територією, яка зараз становить близько 18% країни.

За словами чиновників США, вони налаштовані скептично.

"Ми не знаємо про передбачувані зміни в позиції Росії", — зазначила представниця Ради національної безпеки США Адрієнн Уотсон.

Вона наголосила, що рішення про те, коли і як вести переговори з РФ, буде приймати Україна.

Нагадаємо, Росія планує ініціювати різні провокації на кордонах НАТО. Тому у Литві вже чекають на агресивну риторику з боку Кремля.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що не обговорював з експрезидентом США Дональдом Трампом його намірів зупинити війну в Україні за добу. За його словами, чинна адміністрація "не зацікавлена в діалозі".