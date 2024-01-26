Путин намекает, что готов обсуждать меры безопасности для Украины, — Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин намекает Соединенным Штатам Америки, что готов обсудить завершение войны в Украине. Он сигнализирует через неофициальные каналы, что готов к переговорам о будущих мерах безопасности для Киева.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Путин готов к переговорам

Чиновники США говорят, что не знают о предполагаемых предложениях, которые могут оказаться пробным шаром. Они заявили, что не видят признаков того, что Путин всерьез настроен на поиск путей прекращения войны.

"Намеки на открытость России к переговорам — пусть даже неискренние — могут посеять раскол среди союзников Украины, изолировать Киев и подорвать усилия президента Владимира Зеленского по завоеванию поддержки его собственной мирной формулы, которая призывает к полному выводу российских войск", — говорится в материале.

Источники издания, близкие к Кремлю, говорят, что эти сигналы были переданы высокопоставленным американским чиновникам в прошлом месяце через посредника. По их словам, Путин, вероятно, готов рассмотреть вопрос о прекращении настаивания на нейтральном статусе Украины и даже в конечном итоге отказаться от противодействия возможному членству в НАТО.

Издание пишет, что за это придется "заплатить цену", которую Украина отвергла — согласие на контроль Кремля над территорией, которая сейчас составляет около 18% страны.

По словам чиновников США, они настроены скептически.

"Мы не знаем о предполагаемых изменениях в позиции России", — отметила представитель Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон.

Она подчеркнула, что решение о том, когда и как вести переговоры с РФ, будет принимать Украина.

Напомним, Россия планирует инициировать различные провокации на границах НАТО. Поэтому в Литве уже ждут агрессивную риторику со стороны Кремля.

Также мы писали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не обсуждал с экс-президентом США Дональдом Трампом его намерения остановить войну в Украине за сутки. По его словам, действующая администрация "не заинтересована в диалоге".