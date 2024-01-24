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У Литві заявили, що Путін готується до довгострокової конфронтації із Заходом

24 січня 2024 05:30
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
У Литві заявили, що Путін готується до довгострокової конфронтації із Заходом
Володимир Путін. Фото: росЗМІ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Росія планує ініціювати різні провокації на кордонах НАТО. Тому у Литві вже чекають на агресивну риторику з боку Кремля.

Про це розповів голова Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс.

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Фахівці, як сказав Яунішкіс, вже бачать, "як Москва готується до довгострокової конфронтації із Заходом".

"Кремль має досить широкий набір засобів та інструментів (для провокацій), які він, безперечно, використовуватиме для зменшення західної підтримки України. Звичайно, будуть використовуватися інформаційні та кібероперації. Їх ми спостерігаємо і зараз. Ядерний шантаж є одним із таких засобів", — додав він.

Крім того, Яунішкіс зазначив, що у Литві очікують не тільки на "інформаційні провокації", але й не виключають різноманітні інциденти на території країн НАТО, ініційовані Росією. 

У розвідці Литви сказали, що головним пріоритетом Москви зараз є не програти війну в Україні. Тому вона зараз розміщує там найбільші сили, а кількість російських військ на кордонах НАТО, зокрема з Литвою, суттєво скорочується. Однак, це стосується лише піхоти.

"Інші компоненти російської армії, такі як військово-морський флот, військово-повітряні сили, протиповітряна оборона, в регіоні залишаються переважно неослабними", — йдеться в повідомленні розвідки.

Росія прагне відновити свої можливості на кордонах з НАТО і тому планує довгострокове нарощування сил. Ці процеси йдуть одночасно: РФ мобілізує ресурси у бік України і водночас будує нові можливості для довгострокової конфронтації із Заходом.

Як відомо, британська щоденна газета Daily Mail з посиланням на колишнього командувача армії США Бена Годжеса та кількох військових експертів опублікувала імовірний сценарій нападу Росії на НАТО. Йдеться про 2044 рік.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс готується до гібридної російської атаки на східний флот НАТО. Це може статися у лютому 2024 року.

Також ми писали, що прем'єр Естонії Кая Каллас заявила, що Росія може напасти на НАТО, якщо країни Заходу не допомагатимуть Україні і вона програє війну. Проте в Альянсі вважають, що ймовірність такого сценарію не надто висока.

Додамо, що представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на інформацію ЗМІ про підготовку НАТО до наступу РФ. Вона порівняла план із гороскопом.

Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Європу готуватися до нових військових загроз. За його словами, зараз є 5-8 років, щоб "надолужити втрачене" в галузі оборони.

війна
володимир путін
Литва
НАТО
напад

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