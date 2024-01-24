В Литве заявили, что Путин готовится к долгосрочной конфронтации с Западом
Россия планирует инициировать разные провокации на границах НАТО. Поэтому в Литве уже ждут агрессивную риторику со стороны Кремля.
Об этом рассказал глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис.
Планы России по НАТО
Специалисты, как сказал Яунишкис, уже видят, "как Москва готовится к долгосрочной конфронтации с Западом".
"Кремль имеет достаточно широкий набор средств и инструментов (для провокаций), которые он, безусловно, будет использовать для уменьшения западной поддержки Украины. Конечно, будут использоваться информационные и кибероперации. Их мы наблюдаем и сейчас. Ядерный шантаж является одним из таких средств", — добавил он.
Кроме того, Яунишкис отметил, что в Литве ожидают не только "информационные провокации", но и не исключают разнообразные инциденты на территории стран НАТО, инициированные Россией.
В разведке Литвы сказали, что главным приоритетом Москвы сейчас не проиграть войну в Украине. Поэтому она размещает там наибольшие силы, а количество российских войск на границах НАТО, в частности с Литвой, существенно сокращается. Однако это касается только пехоты.
"Другие компоненты российской армии, такие как военно-морской флот, военно-воздушные силы, противовоздушная оборона, в регионе остаются преимущественно неослабевающими", — говорится в сообщении разведки.
Россия стремится восстановить свои возможности на границах с НАТО, и поэтому планирует долгосрочное наращивание сил. Эти процессы идут одновременно: РФ мобилизует ресурсы в сторону Украины и строит новые возможности для долгосрочной конфронтации с Западом.
Как известно, британская ежедневная газета Daily Mail со ссылкой на бывшего командующего армией США Бена Ходжеса и нескольких военных экспертов опубликовала вероятный сценарий нападения России на НАТО. Речь идет о 2044 году.
Напомним, Североатлантический альянс готовится к гибридной российской атаке на восточный флот НАТО. Это может произойти в феврале 2024 года.
Также мы писали, что премьер Эстонии Кайя Каллас заявила, что Россия может напасть на НАТО, если страны Запада не будут помогать Украине и она проиграет войну. Однако в Альянсе считают, что вероятность такого сценария не слишком высока.
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на информацию СМИ о подготовке НАТО к наступлению РФ. Она сравнила план с гороскопом.
Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу готовиться к новым военным угрозам. По его словам, сейчас есть 5-8 лет, чтобы "направить утраченное" в области обороны.
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