В Литве заявили, что Путин готовится к долгосрочной конфронтации с Западом

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Россия планирует инициировать разные провокации на границах НАТО. Поэтому в Литве уже ждут агрессивную риторику со стороны Кремля.

Об этом рассказал глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис.

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Специалисты, как сказал Яунишкис, уже видят, "как Москва готовится к долгосрочной конфронтации с Западом".

"Кремль имеет достаточно широкий набор средств и инструментов (для провокаций), которые он, безусловно, будет использовать для уменьшения западной поддержки Украины. Конечно, будут использоваться информационные и кибероперации. Их мы наблюдаем и сейчас. Ядерный шантаж является одним из таких средств", — добавил он.

Кроме того, Яунишкис отметил, что в Литве ожидают не только "информационные провокации", но и не исключают разнообразные инциденты на территории стран НАТО, инициированные Россией.

В разведке Литвы сказали, что главным приоритетом Москвы сейчас не проиграть войну в Украине. Поэтому она размещает там наибольшие силы, а количество российских войск на границах НАТО, в частности с Литвой, существенно сокращается. Однако это касается только пехоты.

"Другие компоненты российской армии, такие как военно-морской флот, военно-воздушные силы, противовоздушная оборона, в регионе остаются преимущественно неослабевающими", — говорится в сообщении разведки.

Россия стремится восстановить свои возможности на границах с НАТО, и поэтому планирует долгосрочное наращивание сил. Эти процессы идут одновременно: РФ мобилизует ресурсы в сторону Украины и строит новые возможности для долгосрочной конфронтации с Западом.

Как известно, британская ежедневная газета Daily Mail со ссылкой на бывшего командующего армией США Бена Ходжеса и нескольких военных экспертов опубликовала вероятный сценарий нападения России на НАТО. Речь идет о 2044 году.

Напомним, Североатлантический альянс готовится к гибридной российской атаке на восточный флот НАТО. Это может произойти в феврале 2024 года.

Также мы писали, что премьер Эстонии Кайя Каллас заявила, что Россия может напасть на НАТО, если страны Запада не будут помогать Украине и она проиграет войну. Однако в Альянсе считают, что вероятность такого сценария не слишком высока.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на информацию СМИ о подготовке НАТО к наступлению РФ. Она сравнила план с гороскопом.

Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу готовиться к новым военным угрозам. По его словам, сейчас есть 5-8 лет, чтобы "направить утраченное" в области обороны.