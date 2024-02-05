Путін не отримує правдиву інформацію з фронту через свій режим правління, — ISW

Президент РФ Володимир Путін. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Російський диктатор Володимир Путін й надалі зіштовхується з дилемою авторитарного режиму, під час того як його стиль правління заважає йому отримувати правдиву інформацію про військово-політичні дії в РФ. Зокрема один із російських мілблогерів звинуватив бюрократію та Міноборони РФ в тому, що вони навмисно приховують інформацію від Путіна.

Про це 4 лютого писав Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Аналітики стверджують, що така інформація почала поширюватися, ймовірно, у відповідь на нещодавні спроби російської пропаганди приховати військові невдачі РФ під Новомихайлівкою.

Цензура подачі інформації для Кремля

За словами мілблогера, в РФ присутня культура, де місцева влада має тісну співпрацю з регіональними ЗМІ, аби цензурувати та приховати від Кремля всі негативні новини.

"Мілблогер стверджував, що Путін створив консультативний інститут громадянського суспільства під назвою "Громадська палата Росії" у 2004 році, члени якої мали б контролювати діяльність місцевих органів влади, щоб надавати негативну, але достовірну інформацію "нагору", але палата не змогла цього зробити, оскільки її представники вирішили зберігати мовчання — так само, як і чиновники, за якими вони були обрані для моніторингу", — зауважили у матеріалі.

Він додав, що Міноборони РФ докладає такі ж таємні зусилля, як і регіональні посадовці, аби приховати свої невдачі від російського диктатора.

Обмеження щодо відвідування фронту для мілблогерів та урядовців

Також Міністерство оборони Росії майже не дозволяє відвідувати фронт мілблогерам та урядовцям. За чутками, якщо генерали починають часто спілкуватися з Володимиром Путіним, то військове командування РФ відправляє їх до Сирії.

"Пізніше мілблогер спрогнозував, що бюрократи спробують заблокувати Telegram і заарештувати мілблогерів після президентських виборів у Росії в березні 2024 року у відповідь на спостереження іншого мілблогера про те, що російські Telegram-канали залишаються єдиним джерелом конструктивної опозиції в Росії", — додали в ISW.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив про плани інтегрувати окуповані українські території до Російської Фередарції протягом наступних шести років. Крім того, диктатор закликав російські банки активізувати свою діяльність на тимчасово окупованих територіях України.

Також ми писали, що вимоги РФ щодо "нейтралітету" України та мораторію на розширення НАТО були та залишатимуться одним з ключових виправдань вторгнення президента РФ Володимира Путіна до України. Через це будь-яка можлива поступка стосовно таких вимог означала б "значний стратегічний і риторичний відступ з боку Путіна", на який він навряче наважиться в цей час.