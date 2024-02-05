Путин не получает правдивую информацию с фронта из-за своего режима правления, — ISW
Российский диктатор Владимир Путин продолжает сталкиваться с дилеммой авторитарного режима, во время того как его стиль правления мешает ему получать правдивую информацию о военно-политических действиях в РФ. В частности, один из российских милблогеров обвинил бюрократию и Минобороны РФ в том, что они намеренно скрывают информацию от Путина.
Об этом 4 февраля писал Институт исследования войны (ISW).
Аналитики утверждают, что такая информация начала распространяться, вероятно, в ответ на недавние попытки российской пропаганды скрыть военные неудачи под Новомихайловкой.
Цензура подачи информации для Кремля
По словам милблогера, в РФ присутствует культура, где у местных властей тесное сотрудничество с региональными СМИ, чтобы цензурировать и скрыть от Кремля все негативные новости.
"Милблогер утверждал, что Путин создал консультативный институт гражданского общества под названием "Общественная палата России" в 2004 году, члены которой должны контролировать деятельность местных органов власти, чтобы предоставлять негативную, но достоверную информацию "вверх", но палата не смогла этого сделать, поскольку ее представители решили хранить молчание — так же, как и чиновники, по которым они были избраны для мониторинга", — отметили в материале.
Он добавил, что Минобороны РФ прилагает такие же тайные усилия, как и региональные должностные лица, чтобы скрыть свои неудачи от российского диктатора.
Ограничения посещения фронта для милблогеров и чиновников
Также Министерство обороны России почти не разрешает посещать фронт милблогерам и чиновникам. По слухам, если генералы начинают часто общаться с Владимиром Путиным, военное командование РФ отправляет их в Сирию.
"Позже милблогер спрогнозировал, что бюрократы попытаются заблокировать Telegram и арестовать милблогеров после президентских выборов в России в марте 2024 года в ответ на наблюдение другого милблогера о том, что российские Telegram-каналы остаются единственным источником конструктивной оппозиции в России", — добавили в ISW.
Напомним, Владимир Путин заявил о планах интегрировать оккупированные украинские территории в Российскую Федерацию в течение следующих шести лет. Кроме того, диктатор призвал российские банки активизировать свою деятельность на временно оккупированных территориях Украины.
Также мы писали, что требования РФ по "нейтралитету" Украины и мораторию на расширение НАТО были и будут оставаться одним из ключевых оправданий вторжения президента РФ Владимира Путина в Украину. Поэтому любая возможная уступка в отношении таких требований означала бы "значительное стратегическое и риторическое отступление со стороны Путина", на которое он вряд ли решится в это время.
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