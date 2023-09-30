Путін цинічно "привітав" мешканців окупованих територій України з "воз'єднанням"

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін звернувся до мешканців окупованих територій України з нагоди дня "возз'єднання" з Російською Федерацією. Він заявив, що вважає їх одним народом з росіянами.

Про це говориться у відеозверненні Путіна

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"Вітаю вас із Днем возз'єднання Донецької та Луганської народних республік, Запорізької та Херсонської областей з Росією. Рік тому, 30 вересня, відбулася визначальна, воістину історична і доленосна подія: було підписано договори про прийняття до складу Росії чотирьох нових суб'єктів Федерації. Мільйони жителів Донбасу, Херсонської та Запорізької областей зробили свій вибір — бути зі своєю вітчизною", — заявив Путін.

Також у своїй промові Путін говорив про передання дітям любові до "вітчизни" і про боротьбу з новими випробуваннями. Завершив усе стандартним наративом про "один народ".

"Ми – один народ і разом все подолаємо, відповімо на будь-які виклики", — резюмував Путін.

Раніше ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про військовий призов до армії з 1 жовтня. Також у ньому йдеться і про звільнення в запас призовників.

Нагадуємо, що керівники найбільших російських енергокомпаній Газпром і Роснафта Олексій Міллер та Ігор Сєчін увійдуть до складу делегації президента Росії Володимира Путіна під час його майбутнього візиту до Китаю. При цьому в рамках поїздки Путін має намір зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні.