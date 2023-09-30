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Путин цинично "поздравил" жителей оккупированных территорий Украины с "воссоединением"

30 сентября 2023 07:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Путин цинично "поздравил" жителей оккупированных территорий Украины с "воссоединением"
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российский диктатор Владимир Путин обратился к жителям оккупированных территорий Украины по случаю дня "воссоединения" с Российской Федерацией. Он заявил, что считает их одним народом с россиянами.

Об этом говорится в видеообращении Путина.

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"Поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор — быть со своим отечеством", - заявил Путин .

Также в своей речи Путин говорил о передаче детям любви к "отечеству" и о борьбе с новыми испытаниями. Завершил все стандартным нарративом об "одном народе".

"Мы – один народ и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы", — резюмировал Путин.

Ранее мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о военном призыве в армию с 1 октября. Также в нем говорится и об увольнении в запас призывников.

Напомним, что руководители крупнейших российских энергокомпаний Газпром и Роснефть Алексей Миллер и Игорь Сечин войдут в состав делегации президента России Владимира Путина во время его предстоящего визита в Китай. При этом в рамках поездки Путин намерен встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине.

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