Путін знову готується використати зиму як зброю війни, — генсек НАТО

Заяви Єнса Столтенберга для ЗМІ у засіданні формату "Рамштайн". Фото: Facebook Володимира Зеленського

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив важливість надання Україні засобів протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасів, адже РФ використовуватиме зиму як зброю війни.

Про це він заявив перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО і зустрічі у форматі "Рамштайн".

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Генсек наголосив, що ППО має вирішальне значення для захисту міст, економіки, критично важливої інфраструктури України.

"Президент Путін знову готується використати зиму як зброю у війні, атакуючи енергосистему, газову інфраструктуру. Нам треба цьому запобігти з допомогою більш просунутих і збільшених засобів ППО. Сьогодні ми потребуємо мобілізувати більше підтримки, і президент Зеленський вже сказав, що це більше засобів ППО, артилерії, боєприпасів", — заявив Столтенберг.

За його словами, союзники НАТО збільшили виробництво й "постійно працюють над нарощуванням виробництва", щоб допомогти Україні і далі боротися та звільняти свою територію.

Також ми писали, що очільниця Міноборони Бельгії Людивін Дедондер оголосила про відправку винищувачів F-16 в Україну. За її словами, це станеться з 2025 року. Країна також продовжить роботу з підготовки українських пілотів і запропонує взяти на себе технічне обслуговування всього флоту F-16 "авіаційної коаліції".