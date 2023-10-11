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Путин снова готовится использовать зиму как оружие войны, — генсек НАТО

11 октября 2023 13:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Путин снова готовится использовать зиму как оружие войны – генсек НАТО
Заявления Йенса Столтенберга для СМИ в заседании формата "Рамштайн". Фото: Facebook Владимира Зеленского
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил важность предоставления Украине средств противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасов, ведь Россия будет использовать зиму как оружие войны.

Об этом он заявил перед началом встречи министров обороны стран НАТО и встречи в формате "Рамштайн".

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Приоритет — противовоздушная оборона

Генсек подчеркнул, что ПВО имеет решающее значение для защиты городов, экономики, критически важной инфраструктуры Украины.

"Президент Путин снова готовится использовать зиму как оружие в войне, атакуя энергосистему, газовую инфраструктуру. Нам нужно это предотвратить с помощью более продвинутых и увеличенных средств ПВО. Сегодня мы нуждаемся в мобилизации большей поддержки, и президент Зеленский уже сказал, что это больше средств ПВО, артиллерии, боеприпасов", — заявил Столтенберг.

По его словам, союзники НАТО увеличили производство и "постоянно работают над наращиванием производства", чтобы помочь Украине и дальше бороться и освобождать свою территорию.

Также мы писали, что глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер объявила об отправке истребителей F-16 в Украину. По ее словам, это произойдет с 2025 года. Страна также продолжит работу по подготовке украинских пилотов и предложит взять на себя техническое обслуживание всего флота F-16 "авиационной коалиции".

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