Ракетна атака на Україну — скільки регіонів потрапили під удар РФ

Наслідки удару по Києву 7 лютого. Фото: ДСНС

Зранку 7 лютого під вогнем окупантів опинилися шість регіонів України. Загалом, постраждали близько 13 людей, у Миколаївській області одна людина загинула.

Про це повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій в Telegram.

Читайте також:

Наслідки ракетної атаки на Україну 7 лютого

За словами рятувальників, вранці 7 лютого під ракетним вогнем окупантів опинились шість українських регіонів.

Київ

У столиці внаслідок обстрілів РФ постраждали близько десяти людей у Голосіївському та Дніпровському районах. Крім того, там пошкоджені комунікації. На місцях працюють рятувальники та поліція.

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

"У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку — підрозділи ДСНС евакуюють людей та ліквідовують пожежу. Під завалами ймовірно є загиблі. Також спалахнула будівля СТО та автомобілі", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Миколаїв

Внаслідок ракетної атаки окупантів по Миколаєву загинула одна людина. Пошкоджені 20 приватних будинків та газова мережа. На місці розгорнуто намети ДСНС, з потерпілими працюють психологи.

Харківська область

У Харківській області близько 06:00 пролунали щонайменше чотири вибухи. Загарбники вдарили по обласному центру. Постраждали дві людини, ще одну людину врятували підрозділи ДСНС. Наразі рятувальники обстежують територію.

Київська область

Рятувальники розповіли, що в Бучанському та Фастівському районах Київської області пошкоджені щонайменше десять приватних будинків, господарчі споруди та комунікації. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Дніпропетровська та Львівська області

У цих регіонах також лунали вибухи, але за попередньою інформацією, інформація про постраждалих відсутня.

Скриншот допису ДСНС у Telegram

Нагадаємо, близько 06:00 7 лютого по всій Україні оголосили повітряну тривогу, яка пов'язана з загрозою ракетних ударів та атакою БпЛА.

Під ворожим вогнем опинився Київ, а також Миколаївська, Харківська та Івано-Франківська області.

Додамо, через ракетний удар росіян у Києві кількість постраждалих збільшилась до 11 людей.