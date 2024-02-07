Ракетна атака на Україну — скільки регіонів потрапили під удар РФ
Зранку 7 лютого під вогнем окупантів опинилися шість регіонів України. Загалом, постраждали близько 13 людей, у Миколаївській області одна людина загинула.
Про це повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій в Telegram.
Наслідки ракетної атаки на Україну 7 лютого
За словами рятувальників, вранці 7 лютого під ракетним вогнем окупантів опинились шість українських регіонів.
- Київ
У столиці внаслідок обстрілів РФ постраждали близько десяти людей у Голосіївському та Дніпровському районах. Крім того, там пошкоджені комунікації. На місцях працюють рятувальники та поліція.
"У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку — підрозділи ДСНС евакуюють людей та ліквідовують пожежу. Під завалами ймовірно є загиблі. Також спалахнула будівля СТО та автомобілі", — йдеться у повідомленні ДСНС.
- Миколаїв
Внаслідок ракетної атаки окупантів по Миколаєву загинула одна людина. Пошкоджені 20 приватних будинків та газова мережа. На місці розгорнуто намети ДСНС, з потерпілими працюють психологи.
- Харківська область
У Харківській області близько 06:00 пролунали щонайменше чотири вибухи. Загарбники вдарили по обласному центру. Постраждали дві людини, ще одну людину врятували підрозділи ДСНС. Наразі рятувальники обстежують територію.
- Київська область
Рятувальники розповіли, що в Бучанському та Фастівському районах Київської області пошкоджені щонайменше десять приватних будинків, господарчі споруди та комунікації. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
- Дніпропетровська та Львівська області
У цих регіонах також лунали вибухи, але за попередньою інформацією, інформація про постраждалих відсутня.
Нагадаємо, близько 06:00 7 лютого по всій Україні оголосили повітряну тривогу, яка пов'язана з загрозою ракетних ударів та атакою БпЛА.
Під ворожим вогнем опинився Київ, а також Миколаївська, Харківська та Івано-Франківська області.
Додамо, через ракетний удар росіян у Києві кількість постраждалих збільшилась до 11 людей.
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