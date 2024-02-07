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Ракетна атака на Україну — скільки регіонів потрапили під удар РФ

7 лютого 2024 10:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ракетна атака на Україну — скільки регіонів потрапили під удар РФ
Наслідки удару по Києву 7 лютого. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Зранку 7 лютого під вогнем окупантів опинилися шість регіонів України. Загалом, постраждали близько 13 людей, у Миколаївській області одна людина загинула. 

Про це повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій в Telegram.

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За словами рятувальників, вранці 7 лютого під ракетним вогнем окупантів опинились шість українських регіонів.

  • Київ

У столиці внаслідок обстрілів РФ постраждали близько десяти людей у Голосіївському та Дніпровському районах. Крім того, там пошкоджені комунікації. На місцях працюють рятувальники та поліція.

обстріл Києва 7 лютого
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС
обстріл Києва 7 лютого
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

"У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку — підрозділи ДСНС евакуюють людей та ліквідовують пожежу. Під завалами ймовірно є загиблі. Також спалахнула будівля СТО та автомобілі", — йдеться у повідомленні ДСНС. 

  • Миколаїв

Внаслідок ракетної атаки окупантів по Миколаєву загинула одна людина. Пошкоджені 20 приватних будинків та газова мережа. На місці розгорнуто намети ДСНС, з потерпілими працюють психологи.

  • Харківська область 

У Харківській області близько 06:00 пролунали щонайменше чотири вибухи. Загарбники вдарили по обласному центру. Постраждали дві людини, ще одну людину врятували підрозділи ДСНС. Наразі рятувальники обстежують територію.

  • Київська область

Рятувальники розповіли, що в Бучанському та Фастівському районах Київської області пошкоджені щонайменше десять приватних будинків, господарчі споруди та комунікації. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. 

  • Дніпропетровська та Львівська області

У цих регіонах також лунали вибухи, але за попередньою інформацією, інформація про постраждалих відсутня.

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Скриншот допису ДСНС у Telegram

Нагадаємо, близько 06:00 7 лютого по всій Україні оголосили повітряну тривогу, яка пов'язана з загрозою ракетних ударів та атакою БпЛА. 

Під ворожим вогнем опинився Київ, а також МиколаївськаХарківська та Івано-Франківська області. 

Додамо, через ракетний удар росіян у Києві кількість постраждалих збільшилась до 11 людей.

Київ
Харків
Миколаїв
Львівська область
обстріли
ракети
війна в Україні

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