Ракетная атака на Украину — сколько регионов попали под удар РФ
Утром 7 февраля под огнем оккупантов оказались шесть регионов Украины. В общей сложности, пострадали около 13 человек, в Николаевской области один человек погиб.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Последствия ракетной атаки на Украину 7 февраля
По словам спасателей, утром 7 февраля под ракетным огнем оккупантов оказались шесть украинских регионов.
- Киев
В столице в результате обстрелов РФ пострадали около десяти человек в Голосеевском и Днепровском районах. Кроме того, там повреждены коммуникации. На местах работают спасатели и полиция.
"В Голосеевском районе есть разрушения в 18-этажном доме — подразделения ГСЧС эвакуируют людей и ликвидируют пожар. Под завалами вероятно погибшие. Также вспыхнуло здание СТО и автомобили", — говорится в сообщении ГСЧС.
- Николаев
В результате ракетной атаки оккупантов по Николаеву погиб один человек. Повреждены 20 частных домов и газовая сеть. На месте развернуты палатки ГСЧС, с пострадавшими работают психологи.
- Харьковская область
В Харьковской области около 06:00 прогремели по меньшей мере четыре взрыва. Захватчики ударили по областному центру. Пострадали два человека, еще один человек был спасен подразделениями ГСЧС. В настоящее время спасатели обследуют территорию.
- Киевская область
Спасатели рассказали, что в Бучанском и Фастовском районах Киевской области повреждены, по меньшей мере, десять частных домов, хозяйственные постройки и коммуникации. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
- Днепропетровская и Львовская области
В этих регионах также раздавались взрывы, но по предварительной информации, информация о пострадавших отсутствует.
Напомним, около 06:00 7 февраля по всей Украине объявили воздушную тревогу, связанную с угрозой ракетных ударов и атакой БпЛА.
Под вражеским огнем оказался Киев, а также Николаевская, Харьковская и Ивано-Франковская области.
Добавим, из-за ракетного удара россиян в Киеве количество пострадавших увеличилось до 11 человек.
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