Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ракетная атака на Украину — сколько регионов попали под удар РФ arrow

Ракетная атака на Украину — сколько регионов попали под удар РФ

7 февраля 2024 10:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ракетная атака на Украину — сколько регионов попали под удар РФ
Следствия удара по Киеву 7 февраля. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Утром 7 февраля под огнем оккупантов оказались шесть регионов Украины. В общей сложности, пострадали около 13 человек, в Николаевской области один человек погиб.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Читайте также:

Последствия ракетной атаки на Украину 7 февраля

По словам спасателей, утром 7 февраля под ракетным огнем оккупантов оказались шесть украинских регионов.

  • Киев

В столице в результате обстрелов РФ пострадали около десяти человек в Голосеевском и Днепровском районах. Кроме того, там повреждены коммуникации. На местах работают спасатели и полиция.

обстрел Киева 7 февраля
Спасатели ликвидируют последствия обстрелов Киева. Фото: ГСЧС
обстрел Киева 7 февраля
Спасатели ликвидируют последствия обстрелов Киева. Фото: ГСЧС

"В Голосеевском районе есть разрушения в 18-этажном доме — подразделения ГСЧС эвакуируют людей и ликвидируют пожар. Под завалами вероятно погибшие. Также вспыхнуло здание СТО и автомобили", — говорится в сообщении ГСЧС.

  • Николаев

В результате ракетной атаки оккупантов по Николаеву погиб один человек. Повреждены 20 частных домов и газовая сеть. На месте развернуты палатки ГСЧС, с пострадавшими работают психологи.

  • Харьковская область

В Харьковской области около 06:00 прогремели по меньшей мере четыре взрыва. Захватчики ударили по областному центру. Пострадали два человека, еще один человек был спасен подразделениями ГСЧС. В настоящее время спасатели обследуют территорию.

  • Киевская область

Спасатели рассказали, что в Бучанском и Фастовском районах Киевской области повреждены, по меньшей мере, десять частных домов, хозяйственные постройки и коммуникации. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

  • Днепропетровская и Львовская области

В этих регионах также раздавались взрывы, но по предварительной информации, информация о пострадавших отсутствует.

null
Скриншот сообщения ГСЧС в Telegram

Напомним, около 06:00 7 февраля по всей Украине объявили воздушную тревогу, связанную с угрозой ракетных ударов и атакой БпЛА.

Под вражеским огнем оказался Киев, а также Николаевская, Харьковская и Ивано-Франковская области.

Добавим, из-за ракетного удара россиян в Киеве количество пострадавших увеличилось до 11 человек.

Киев
Харьков
Николаев
Львовская область
обстрелы
ракеты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме