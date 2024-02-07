Ракетная атака на Украину — сколько регионов попали под удар РФ

Следствия удара по Киеву 7 февраля. Фото: ГСЧС

Утром 7 февраля под огнем оккупантов оказались шесть регионов Украины. В общей сложности, пострадали около 13 человек, в Николаевской области один человек погиб.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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По словам спасателей, утром 7 февраля под ракетным огнем оккупантов оказались шесть украинских регионов.

Киев

В столице в результате обстрелов РФ пострадали около десяти человек в Голосеевском и Днепровском районах. Кроме того, там повреждены коммуникации. На местах работают спасатели и полиция.

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов Киева. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов Киева. Фото: ГСЧС

"В Голосеевском районе есть разрушения в 18-этажном доме — подразделения ГСЧС эвакуируют людей и ликвидируют пожар. Под завалами вероятно погибшие. Также вспыхнуло здание СТО и автомобили", — говорится в сообщении ГСЧС.

Николаев

В результате ракетной атаки оккупантов по Николаеву погиб один человек. Повреждены 20 частных домов и газовая сеть. На месте развернуты палатки ГСЧС, с пострадавшими работают психологи.

Харьковская область

В Харьковской области около 06:00 прогремели по меньшей мере четыре взрыва. Захватчики ударили по областному центру. Пострадали два человека, еще один человек был спасен подразделениями ГСЧС. В настоящее время спасатели обследуют территорию.

Киевская область

Спасатели рассказали, что в Бучанском и Фастовском районах Киевской области повреждены, по меньшей мере, десять частных домов, хозяйственные постройки и коммуникации. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Днепропетровская и Львовская области

В этих регионах также раздавались взрывы, но по предварительной информации, информация о пострадавших отсутствует.

Скриншот сообщения ГСЧС в Telegram

Напомним, около 06:00 7 февраля по всей Украине объявили воздушную тревогу, связанную с угрозой ракетных ударов и атакой БпЛА.

Под вражеским огнем оказался Киев, а также Николаевская, Харьковская и Ивано-Франковская области.

Добавим, из-за ракетного удара россиян в Киеве количество пострадавших увеличилось до 11 человек.