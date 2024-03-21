Ракетна атака росіян та бої за плацдарм на Херсонщині — ранкове зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб

Розпочалася 757 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Сили оборони України завзято дають відсіч агресорам. У своїй безсилій люті російські загарбники завдають удару по мирних мешканцях.

Про це говориться у ранковому зведенні Генштабу у четвер, 21 березня.

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Удари ворога по Україні

Протягом минулої доби сталося 70 бойових зіткнень. Ворог завдав 4 ракетні та 69 авіаційних ударів, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

В Генштабі також додали, що російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. За попередніми даними, вони застосували 8 крилатих та 3 балістичні ракети.

"Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ракети було знищено", — повідомили у Генштабі.

Танк стріляє по позиціях ворога. Фото: Генштаб

Удари ЗСУ по ворогу

"Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — говориться у повідомленні.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів противника.

Український воїн веде вогонь. Фото: Генштаб

Ситуація на фронтах

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не вів.

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 17 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами було відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог і далі намагається вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Минулої доби, здійснено три атаки на позиції Сил оборони на лівому березі Дніпра.

Звіт Генштабу. Фото: скриншот

Втрати російських окупантів

За минулу добу українські захисники ліквідували 750 російських загарбників. Також вони знищили 4 ворожі танки, 16 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем. Загалом ворожі втрати виглядають наступним чином:

особового складу — близько 433 840 (+750) осіб;

танків — 68 32 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 13 074 (+16) од.;

артилерійських систем — 10 740 (+26) од.;

РСЗВ — 1 018 (+1) од.;

засоби ППО — 721 (+0) од.;

літаків — 347 (+0) од.;

гелікоптерів — 325 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8 365 (+10);

крилаті ракети — 1 922 (+0);

кораблі /катери — 26 (+0) од.;

підводні човни — 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 14 242 (+44) од.;

спеціальна техніка — 1 741 (+3).

Втрати окупантів. Фото: Генштаб

Нагадаємо, що втрати ворога під Авдіївкою на Донеччині зростають. Про свої успіхи повідомляє Третя окрема штурмова бригада. Бійці показали ураження місць розташування піхоти ЗС РФ під Авдіївкою з самохідної артилерійської установки.

Також ми писали про те, що українські військові виявили російську бойову машину "гантрак" на околицях Авдіївки. Бійці Третьої штурмової бригади, довго не чекаючи, завдали влучного удару по броньовику та пошкодили його і гармату С-60.