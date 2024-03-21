Ракетная атака россиян и бои за плацдарм в Херсонской области — утренняя сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб

Начались 757 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Силы обороны Украины упорно дают отпор агрессорам. В своей бессильной ярости российские захватчики наносят удар по мирным жителям.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба в четверг, 21 марта.

Читайте также:

Удары врага по Украине

За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Враг нанес 4 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 123 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате российских атак погибли и ранены среди гражданского населения.

В Генштабе также добавили, что российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. По предварительным данным, они применили 8 крылатых и 3 баллистических ракеты.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ракеты были уничтожены", — сообщили в Генштабе.

Танк стреляет по позициям врага. Фото: Генштаб

Удары ВСУ по врагу

"Наши воины продолжают активные действия наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 складу боеприпасов противника.

Украинский воин ведет огонь. Фото: Генштаб

Ситуация на фронтах

На Купянском направлении враг штурмовых действий не вел.

На Лиманском направлении украинскими воинами отражены 17 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Золотаровка Луганской области и Ямполевка, Терны, Раздолевка, Веселое Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении украинскими воинами были отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Херсонском направлении враг продолжает пытаться выбить подразделения ВСУ из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершено три атаки на позиции Сил обороны на левом берегу Днепра.

Отчет Генштаба. Фото: скриншот

Потери российских оккупантов

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 750 российских захватчиков. Также они уничтожили 4 вражеских танка, 16 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем. В общем враждебные потери выглядят следующим образом:

личного состава — около 433 840 (+750) человек;

танков — 6 832 (+4) ед.;

боевых бронированных машин — 13 074 (+16) ед.;

артиллерийских систем — 10 740 (+26) ед.;

РСЗО — 1 018 (+1) ед.;

средства ПВО — 721 (+0) ед.;

самолетов — 347 (+0) ед.;

вертолетов — 325 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 8 365 (+10);

крылатые ракеты — 1 922 (+0);

корабли /катера — 26 (+0) ед.;

подводные лодки — 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 14 242 (+44) ед.;

специальная техника — 1 741 (+3).

Потери оккупантов. Фото: Генштаб

Напомним, что потери врага под Авдеевкой в Донецкой области растут. О своих успехах сообщает Третья отдельная штурмовая бригада. Бойцы показали поражение местоположений пехоты ВС РФ под Авдеевкой из самоходной артиллерийской установки.

Также мы писали о том, что украинские военные обнаружили российскую боевую машину "гантрак" в окрестностях Авдеевки. Бойцы Третьей штурмовой бригады, долго не дожидаясь, нанесли точный удар по броневику и повредили его и пушку С-60.