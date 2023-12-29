Ракетна небезпека в Україні - вибухи в Україні зараз 29 грудня - куди летять ракети

Ракетна небезпека в Україні — які області під загрозою
Сьогодні, 29 грудня, в Україні оголосили про ракетну небезпеку через зліт ворожих винищувачів. Під загрозою удару Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська області.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Ракетна небезпека в Україні — куди летять ворожі цілі
"Увага! Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська області — ракетна небезпека!" — повідомили у ПС ЗСУ о 4:53.
Там додали, що є загроза пусків крилатих ракет та закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і прямувате в укриття.
О 4:59 стало відомо про рух ракет у напрямку Полтавщини. Далі під загрозою обстрілу опинилися Харків та Черкаси.
О 5:03 в укриття закликали прямувати мешканців Миргорода, що на Полтавщині.
Вибухи в Харкові 29 грудня
Станом на 5:10 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто під масованим ракетним обстрілом.
"У місті пролунали щонайменше шість вибухів", — написав він.
Окрім загрози ракетного удару у низці областей України, залишається і загрозу атаки БПЛА.
Повітряна тривога в Україні 29 грудня
Станом на зараз повітряна тривога оголошена майже в усіх областях. Виключенням є лише:
- Івано-Франківська,
- Закарпатська,
- Одеська,
- Херсонська,
- Миколаївська.
О 5:35 у ПС ЗСУ повідомили про відбій ракетної небезпеки, крім Харківської області.
Нагадаємо, 29 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей. Є загроза атаки ударних БПЛА.
Також ввечері, 28 грудня, в Україні вчергове оголосили повітряну тривогу через загрозу атак російських окупантів. Під загрозою шахедних ударів опинилася Одещина. Там пролунали вибухи.
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