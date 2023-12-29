Ракетна небезпека в Україні - вибухи в Україні зараз 29 грудня - куди летять ракети

Ту-95МС. Фото: Вікіпедія

Сьогодні, 29 грудня, в Україні оголосили про ракетну небезпеку через зліт ворожих винищувачів. Під загрозою удару Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська області.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Ракетна небезпека в Україні 29 грудня. Фото: скриншот ПС ЗСУ

"Увага! Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська області — ракетна небезпека!" — повідомили у ПС ЗСУ о 4:53.

Там додали, що є загроза пусків крилатих ракет та закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і прямувате в укриття.

О 4:59 стало відомо про рух ракет у напрямку Полтавщини. Далі під загрозою обстрілу опинилися Харків та Черкаси.

О 5:03 в укриття закликали прямувати мешканців Миргорода, що на Полтавщині.

Вибухи в Харкові 29 грудня

Станом на 5:10 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто під масованим ракетним обстрілом.

"У місті пролунали щонайменше шість вибухів", — написав він.

Терехов про вибухи в Харкові. Фото: скриншот

Окрім загрози ракетного удару у низці областей України, залишається і загрозу атаки БПЛА.

Повітряна тривога в Україні 29 грудня

Станом на зараз повітряна тривога оголошена майже в усіх областях. Виключенням є лише:

Івано-Франківська,

Закарпатська,

Одеська,

Херсонська,

Миколаївська.

Карта повітряних тривог в Україні 29 грудня

О 5:35 у ПС ЗСУ повідомили про відбій ракетної небезпеки, крім Харківської області.

Карта повітряних тривог в Україні 29 грудня

Нагадаємо, 29 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей. Є загроза атаки ударних БПЛА.

Також ввечері, 28 грудня, в Україні вчергове оголосили повітряну тривогу через загрозу атак російських окупантів. Під загрозою шахедних ударів опинилася Одещина. Там пролунали вибухи.