Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ракетна небезпека в Україні — які області під загрозою arrow

Ракетна небезпека в Україні — які області під загрозою

29 грудня 2023 05:07
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Ракетна небезпека в Україні - вибухи в Україні зараз 29 грудня - куди летять ракети
Ту-95МС. Фото: Вікіпедія
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Сьогодні, 29 грудня, в Україні оголосили про ракетну небезпеку через зліт ворожих винищувачів. Під загрозою удару Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська області.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Ракетна небезпека в Україні — куди летять ворожі цілі

Ракетна небезпека в Україні 29 грудня. Фото: скриншот ПС ЗСУ

"Увага! Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська області — ракетна небезпека!" — повідомили у ПС ЗСУ о 4:53.

Там додали, що є загроза пусків крилатих ракет та закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і прямувате в укриття.

О 4:59 стало відомо про рух ракет у напрямку Полтавщини. Далі під загрозою обстрілу опинилися Харків та Черкаси.

О 5:03 в укриття закликали прямувати мешканців Миргорода, що на Полтавщині.

Вибухи в Харкові 29 грудня

Станом на 5:10 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто під масованим ракетним обстрілом.

"У місті пролунали щонайменше шість вибухів", — написав він.

Терехов про вибухи в Харкові. Фото: скриншот

Окрім загрози ракетного удару у низці областей України, залишається і загрозу атаки БПЛА.

Повітряна тривога в Україні 29 грудня

Станом на зараз повітряна тривога оголошена майже в усіх областях. Виключенням є лише:

  • Івано-Франківська,
  • Закарпатська,
  • Одеська,
  • Херсонська,
  • Миколаївська.
null
Карта повітряних тривог в Україні 29 грудня

О 5:35 у ПС ЗСУ повідомили про відбій ракетної небезпеки, крім Харківської області.

Карта повітряних тривог в Україні 29 грудня

Нагадаємо, 29 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей. Є загроза атаки ударних БПЛА. 

Також ввечері, 28 грудня, в Україні вчергове оголосили повітряну тривогу через загрозу атак російських окупантів. Під загрозою шахедних ударів опинилася Одещина. Там пролунали вибухи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі