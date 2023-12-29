Ракетная опасность в Украине – взрывы в Украине сейчас 29 декабря – куда летят ракеты

Ракетная опасность в Украине — какие области под угрозой
Сегодня, 29 декабря, в Украине объявили о ракетной опасности из-за взлета вражеских истребителей. Под угрозой удара — Киевская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская области.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ракетная опасность в Украине — куда летят вражеские цели
"Внимание! Киевская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская области — ракетная опасность!" — сообщили в ВС ВСУ в 4:53.
Там добавили, что есть угроза пусков крылатых ракет и призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и устремленное в укрытие.
В 4:59 стало известно о движении ракет в направлении Полтавщины. Далее под угрозой обстрела оказались Харьков и Черкассы.
В 5:03 в укрытие призвали направляться жителей Миргорода Полтавской области.
Взрывы в Харькове 29 декабря
По состоянию на 5:10 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город под массированным ракетным обстрелом.
"В городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов", — написал он.
Кроме угрозы ракетного удара в ряде областей Украины, остается и угроза атаки БПЛА.
В 5:35 в ВС ВСУ сообщили об отбое ракетной опасности, кроме Харьковской области.
Воздушная тревога в Украине 29 декабря
По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена почти во всех областях. Исключением является только:
- Ивано-Франковская,
- Закарпатская,
- Одесская,
- Херсонская,
- Николаевская.
Напомним, 29 декабря в Украине объявили воздушную тревогу в ряде областей. Есть угроза атаки ударных БПЛА.
Также вечером, 28 декабря, в Украине в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы атак российских оккупантов. Под угрозой шахидных ударов оказалась Одесщина. Там раздались взрывы.
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