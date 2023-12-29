Ракетная опасность в Украине – взрывы в Украине сейчас 29 декабря – куда летят ракеты

Ту-95МС. Фото: Википедия

Сегодня, 29 декабря, в Украине объявили о ракетной опасности из-за взлета вражеских истребителей. Под угрозой удара — Киевская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская области.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Ракетная угроза в Украине 29 декабря. Фото: скриншот ПС ВСУ

"Внимание! Киевская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская области — ракетная опасность!" — сообщили в ВС ВСУ в 4:53.

Там добавили, что есть угроза пусков крылатых ракет и призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и устремленное в укрытие.

В 4:59 стало известно о движении ракет в направлении Полтавщины. Далее под угрозой обстрела оказались Харьков и Черкассы.

В 5:03 в укрытие призвали направляться жителей Миргорода Полтавской области.

Взрывы в Харькове 29 декабря

По состоянию на 5:10 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город под массированным ракетным обстрелом.

"В городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов", — написал он.

Терехов о взрывах в Харькове. Фото: скриншот

Кроме угрозы ракетного удара в ряде областей Украины, остается и угроза атаки БПЛА.

В 5:35 в ВС ВСУ сообщили об отбое ракетной опасности, кроме Харьковской области.

Воздушная тревога в Украине 29 декабря

По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена почти во всех областях. Исключением является только:

Ивано-Франковская,

Закарпатская,

Одесская,

Херсонская,

Николаевская.

Карта воздушных тревог в Украине 29 декабря

Напомним, 29 декабря в Украине объявили воздушную тревогу в ряде областей. Есть угроза атаки ударных БПЛА.

Также вечером, 28 декабря, в Украине в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы атак российских оккупантов. Под угрозой шахидных ударов оказалась Одесщина. Там раздались взрывы.