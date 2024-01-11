Ракетний удар по Харкову — постраждали іноземні журналісти

Наслідки ракетного удару по Харкову 11 січня. Фото: ДСНС

Внаслідок ракетного удару по Київському району Харкова 10 січня постраждали щонайменше 11 людей, зокрема, двоє іноземних журналістів.

Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

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На момент ворожої атаки в готелі знаходилося 30 людей. Одна з ракет влучила у будівлю, спричинивши руйнування, а друга впала за декілька метрів від входу. Їх випустили з території Бєлгородської області РФ.

"Серед постраждалих одна громадянка Туреччини, один громадянин Грузії, обидва представляли ЗМІ Туреччини", — заявив Фільчаков.

Внаслідок ворожого обстрілу середмістя Харкова постраждали четверо чоловіків віком від 31 до 38 років та сім жінок — від 23 до 71 року.

"Дев'ять постраждалих доставили до медзакладів. 35-річний чоловік перебуває у важкомі стані, вісім пацієнтів — у середньому; двом — надали допомогу на місці", — написав глава ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, ввечері 10 січня російські окупанти випустили дві ракети типу С-300 по середмістю Харкова. Ворог влучив у будівлю готельного комплексу та інші цивільні об'єкти. Внаслідок атаки постраждали 11 людей.