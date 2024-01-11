Ракетний удар по Харкову — постраждали іноземні журналісти
Внаслідок ракетного удару по Київському району Харкова 10 січня постраждали щонайменше 11 людей, зокрема, двоє іноземних журналістів.
Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
Ракетний удар по Харкову — що відомо
На момент ворожої атаки в готелі знаходилося 30 людей. Одна з ракет влучила у будівлю, спричинивши руйнування, а друга впала за декілька метрів від входу. Їх випустили з території Бєлгородської області РФ.
"Серед постраждалих одна громадянка Туреччини, один громадянин Грузії, обидва представляли ЗМІ Туреччини", — заявив Фільчаков.
Внаслідок ворожого обстрілу середмістя Харкова постраждали четверо чоловіків віком від 31 до 38 років та сім жінок — від 23 до 71 року.
"Дев'ять постраждалих доставили до медзакладів. 35-річний чоловік перебуває у важкомі стані, вісім пацієнтів — у середньому; двом — надали допомогу на місці", — написав глава ОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, ввечері 10 січня російські окупанти випустили дві ракети типу С-300 по середмістю Харкова. Ворог влучив у будівлю готельного комплексу та інші цивільні об'єкти. Внаслідок атаки постраждали 11 людей.
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