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Ракетний удар по Харкову — постраждали іноземні журналісти

11 січня 2024 02:12
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Ракетний удар по Харкову — постраждали іноземні журналісти
Наслідки ракетного удару по Харкову 11 січня. Фото: ДСНС
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Внаслідок ракетного удару по Київському району Харкова 10 січня постраждали щонайменше 11 людей, зокрема, двоє іноземних журналістів.

Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

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На момент ворожої атаки в готелі знаходилося 30 людей. Одна з ракет влучила у будівлю, спричинивши руйнування, а друга впала за декілька метрів від входу. Їх випустили з території Бєлгородської області РФ.

"Серед постраждалих одна громадянка Туреччини, один громадянин Грузії, обидва представляли ЗМІ Туреччини", — заявив Фільчаков.

Внаслідок ворожого обстрілу середмістя Харкова постраждали четверо чоловіків віком від 31 до 38 років та сім жінок — від 23 до 71 року.

"Дев'ять постраждалих доставили до медзакладів. 35-річний чоловік перебуває у важкомі стані, вісім пацієнтів — у середньому; двом — надали допомогу на місці", — написав глава ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, ввечері 10 січня російські окупанти випустили дві ракети типу С-300 по середмістю Харкова. Ворог влучив у будівлю готельного комплексу та інші цивільні об'єкти. Внаслідок атаки постраждали 11 людей.

журналісти
Харків
ракети
війна в Україні
ракетний удар

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