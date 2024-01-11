Ракетный удар по Харькову — пострадали иностранные журналисты

Последствия ракетного удара по Харькову 11 января. Фото: ГСЧС

В результате ракетного удара по Киевскому району Харькова 10 января пострадали по меньшей мере 11 человек, в том числе двое иностранных журналистов.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

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На момент вражеской атаки в отеле находилось 30 человек. Одна из ракет попала в здание, причинив разрушение, а вторая упала в нескольких метрах от входа. Их выпустили с местности Белгородской области РФ.

"Среди пострадавших одна гражданка Турции, один гражданин Грузии, оба представляли СМИ Турции", — заявил Фильчаков.

В результате вражеского обстрела центра Харькова пострадали четверо мужчин в возрасте от 31 до 38 лет и семь женщин — от 23 до 71 года.

"Девять пострадавших доставили в медучреждения. 35-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, восемь пациентов — в среднем; двоим — оказали помощь на месте", — написал глава ОВА Олег Синегубов.

Напомним, вечером 10 января российские оккупанты выпустили две ракеты типа С-300 по центру Харькова. Враг попал в здание гостиничного комплекса и другие гражданские объекты. В результате атаки пострадали 11 человек.