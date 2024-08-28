Росіяни атакували Кривий Ріг 28 серпня - п'ять людей постраждали

Рятувальники на місці влучання. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські окупанти у середу, 28 серпня, завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок атаки відомо про п'ятьох постраждалих.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Удар по Кривому Рогу 28 серпня

За словами Лисака, внаслідок сьогоднішнього обстрілу постраждали п'ятеро людей: четверо чоловіків — 29, 41, 44 та 60 років та 54-річна жінка.

Відомо, що чоловіки дістали осколкові поранення, забої та акубаротравми. Наразі вони перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості. Водночас жінка буде лікуватися вдома.

"Інформацію щодо того, яких збитків завдав ворог, уточнюємо", — додав голова ОВА.

Скриншот допису ОВА

За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, ворог уразив ракетою об'єкт цивільної інфраструктури.

"Швидкі забрали вже чотирьох людей до лікарні. Працюють усі екстрені та комунальні служби", — йдеться у повідомленні.

Згодом він повідомив, що кількість постраждалих збільшилося до п'яти. Через атаку пошкоджені дуже багато багатоквартирних будинків, міська влада розгорнула штаб допомоги людям з постраждалих будинків.