Росіяни атакували Кривий Ріг 28 серпня - п'ять людей постраждали

Ракетний удар по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу — відомо про руйнування і постраждалих
Російські окупанти у середу, 28 серпня, завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок атаки відомо про п'ятьох постраждалих.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Удар по Кривому Рогу 28 серпня
За словами Лисака, внаслідок сьогоднішнього обстрілу постраждали п'ятеро людей: четверо чоловіків — 29, 41, 44 та 60 років та 54-річна жінка.
Відомо, що чоловіки дістали осколкові поранення, забої та акубаротравми. Наразі вони перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості. Водночас жінка буде лікуватися вдома.
"Інформацію щодо того, яких збитків завдав ворог, уточнюємо", — додав голова ОВА.
За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, ворог уразив ракетою об'єкт цивільної інфраструктури.
"Швидкі забрали вже чотирьох людей до лікарні. Працюють усі екстрені та комунальні служби", — йдеться у повідомленні.
Згодом він повідомив, що кількість постраждалих збільшилося до п'яти. Через атаку пошкоджені дуже багато багатоквартирних будинків, міська влада розгорнула штаб допомоги людям з постраждалих будинків.
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