Россияне атаковали Кривой Рог 28 августа – пять человек пострадали

Спасатели на месте попадания. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты в среду, 28 августа, нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате атаки известно о пяти пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Удар по Кривому Рогу 28 августа

По словам Лисака, в результате сегодняшнего обстрела пострадали пять человек: четверо мужчин — 29, 41, 44 и 60 лет и 54-летняя женщина.

Известно, что мужчины получили осколочные ранения, ушибы и акубаротравмы. В настоящее время они находятся в больнице в состоянии средней тяжести. В то же время, женщина будет лечиться дома.

"Информацию о том, какой ущерб нанес враг, уточняем", — добавил глава ОВА.

Скриншот поста ОВА

По словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, враг поразил ракетой объект гражданской инфраструктуры.

"Скорые забрали уже четыре человека в больницу. Работают все экстренные и коммунальные службы", — говорится в сообщении.

Позже он сообщил, что количество пострадавших увеличилось до пяти человек. Из-за атаки повреждено очень много многоквартирных домов, городские власти развернули штаб помощи людям из пострадавших домов.