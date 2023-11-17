Реагування на злети МіГ-31 та забезпечення ЗСУ зброєю — вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне вечірнє відеозвернення. Він повідомив, що доручив міністру оборони зайнятися забезпеченням усім необхідним ЗСУ, а також швидко розв'язати питання з реагуванням на злети ворожого МІГ-31.

Відеозвернення Зеленський опублікував у соцмережах.

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Вечірнє відеозвернення Зеленського

Зеленський повідомив, що сьогоднішнє засідання Ставки було присвячене звіту від міністра оборони Рустема Умєрова. За словами гаранта, він доручив Міністру питання забезпечення сил оборони всім необхідним.

"Наступного року на нас чекає зміцнення військових сил. Обговорювалися різні аспекти: боєприпаси, озброєння, технічне оснащення, амуніція - включаючи ті позиції, в яких зараз спостерігається нестача", — сказав Президент України.

Також гарант повідомив, що на Ставці були представлені ключові доповіді щодо ситуації на різних фронтах: у Донбасі, Харківській області та на півдні. Звіти надали Головкомандувач ЗСУ та генерали Сирський, Тарнавський, Москальов, Содоль.

"Додатково, я дав вказівку Міністерству оборони та Генштабу зосередитися на протидії "кинжалам", які на якийсь час паралізують країну через повітряну тривогу", — додав Зеленський.

При цьому він зазначив, що рівень ППО України та готовність до ракетних атак дозволяє воїнам удосконалити систему реагування, щоб уникнути непотрібних простоїв.

Нагадаємо, вночі, 16 листопада, Повітряними силами було збито 16 дронів "Шахед". Президент України Володимир Зеленський подякував усім захисникам неба, а також іншим підрозділам ЗСУ.