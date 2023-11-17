Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Реагування на злети МіГ-31 та забезпечення ЗСУ зброєю — вечірнє звернення Зеленського arrow

Реагування на злети МіГ-31 та забезпечення ЗСУ зброєю — вечірнє звернення Зеленського

17 листопада 2023 19:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Реагування на злети МіГ-31 та забезпечення ЗСУ зброєю — вечірнє звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне вечірнє відеозвернення. Він повідомив, що доручив міністру оборони зайнятися забезпеченням усім необхідним ЗСУ, а також швидко розв'язати питання з реагуванням на злети ворожого МІГ-31

Відеозвернення Зеленський опублікував у соцмережах.

Читайте також:

Вечірнє відеозвернення Зеленського

Зеленський повідомив, що сьогоднішнє засідання Ставки було присвячене звіту від міністра оборони Рустема Умєрова. За словами гаранта, він доручив Міністру питання забезпечення сил оборони всім необхідним.

"Наступного року на нас чекає зміцнення військових сил. Обговорювалися різні аспекти: боєприпаси, озброєння, технічне оснащення, амуніція - включаючи ті позиції, в яких зараз спостерігається нестача", — сказав Президент України.

Також гарант повідомив, що на Ставці були представлені ключові доповіді щодо ситуації на різних фронтах: у Донбасі, Харківській області та на півдні. Звіти надали Головкомандувач ЗСУ та генерали Сирський, Тарнавський, Москальов, Содоль.

"Додатково, я дав вказівку Міністерству оборони та Генштабу зосередитися на протидії "кинжалам", які на якийсь час паралізують країну через повітряну тривогу", — додав Зеленський.

При цьому він зазначив, що рівень ППО України та готовність до ракетних атак дозволяє воїнам удосконалити систему реагування, щоб уникнути непотрібних простоїв.

Нагадаємо, вночі, 16 листопада, Повітряними силами було збито 16 дронів "Шахед". Президент України Володимир Зеленський подякував усім захисникам неба, а також іншим підрозділам ЗСУ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

22:57 У Київській області пішов перший сніг

Актуальне по темі