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Реагирование на взлеты МиГ-31 и обеспечение ВСУ оружием — вечернее обращение Зеленского

17 ноября 2023 19:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Реагирование на взлеты МиГ-31 и обеспечение ВСУ оружием — вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение. Он сообщил, что поручил министру обороны заняться обеспечением всем необходимым ВСУ, а также быстро решить вопрос с реагированием на взлеты вражеского МиГ-31.

Видеобращение Зеленский опубликовал в соцсетях.

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Зеленский сообщил, что сегодняшнее заседание Ставки было посвящено отчету от министра обороны Рустема Умерова. По словам гаранта, он поручил министру вопрос обеспечения сил обороны всем необходимым.

"В следующем году нас ждет укрепление военных сил. Обсуждались различные аспекты: боеприпасы, вооружение, техническое оснащение, амуниция — включая те позиции, в которых сейчас наблюдается нехватка", — сказал Президент Украины.

Также гарант сообщил, что на Ставке были представлены ключевые доклады о ситуации на различных фронтах: в Донбассе, Харьковской области и на юге. Отчеты предоставили Главкомандующий ВСУ и генералы Сырский, Тарнавский, Москалев, Содоль. 

"Дополнительно, я дал указание Министерству обороны и Генштабу сосредоточиться на противодействии "кинжалам", которые на время парализуют страну из-за воздушной тревоги", — добавил Зеленский.

При этом он указал, что уровень ПВО Украины и готовность к ракетным атакам позволяет воинам усовершенствовать систему реагирования, чтобы избежать ненужных простоев. 

Напомним, ночью, 16 ноября, Воздушными силами было сбито 16 дронов "Шахед". Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех защитников неба, а также другие подразделения ВСУ.

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