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РФ готує новий наступ — Чернєв оцінив загрозу для Києва

31 січня 2024 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Росія може піти на Київ: Чернєв прокоментував загрозу
Депутат "Слуга народу" Єгор Чернєв. Фото: Ігор Кузнєцов
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Інформація про ймовірний новий наступ РФ на Київ від української розвідки не надходила. Щонайменше про це свідчила б велика концентрація ворожих військ на північних кордонах України, а наразі це не фіксується. 

Проте після переобрання Володимира Путіна на черговий термін в РФ дійсно планують нові хвилі мобілізації, і наразі невідомо, на яких саме напрямках їх залучать.

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Про це в інтерв`ю Новини.LIVE сказав член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

За словами Чернєва, якщо й планується якийсь новий наступ на Київ, як про це пише західна преса, то це тільки у високих кабінетах.

І певні реальні дії будуть проглядатися вже після переобрання Путіна. Мовляв, тоді у нього будуть розв'язані руки, і, за даними української розвідки, він планує ще одну хвилю мобілізації. 

"Можливо, Путін буде думати використати її проти нас із півночі. Але наразі якихось доказів цьому не існує. Ми, зі свого боку, розглядаємо різні сценарії і посилюємо оборону в тому числі північних областей. Слід виходити з наявних у РФ ресурсів. Тоді вони наступали угрупованням 160 тисяч людей. Зараз же їм потрібно поповнювати бригади, які воюють, та резерви", — нагадав Чернєв. 

Відтак, на його думку, говорити, що нову хвилю мобілізації у РФ використають задля нового наступу, поки не варто.

За останніми даними, пріоритет номер один у ворога — це вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Однак Україна готується до будь-якого сценарію. 

Нагадаємо, в Україні почала ширитися інформація про можливий повторний наступ окупантів на Київ.

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін вважає, що не потрібно нехтувати такою загрозою, ніби цього не може статися.

Донбас
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російські війська
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