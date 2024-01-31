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РФ готовит новое наступление — Чернев оценил угрозу для Киева

31 января 2024 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Россия может пойти на Киев: Чернев прокомментировал угрозу
Депутат "Слуга народа" Егор Чернев. Фото: Игорь Кузнецов
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Информация о вероятном новом наступлении РФ на Киев от украинской разведки не поступала. По меньшей мере, об этом свидетельствовала бы большая концентрация вражеских войск на северных границах Украины, а пока это не фиксируется.

Однако после переизбрания Владимира Путина на очередной сро, в РФ действительно планируют новые волны мобилизации, и неизвестно, на каких именно направлениях их задействуют.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

По словам Чернева, если и планируется новое наступление на Киев, как об этом пишет западная пресса, то это только в высоких кабинетах.

И некоторые реальные действия будут просматриваться уже после переизбрания Путина. Мол, тогда у него будут развязаны руки и, по данным украинской разведки, он планирует еще одну волну мобилизации.

"Возможно, Путин будет думать использовать ее против нас с севера. Но пока каких-то доказательств этому не существует. Мы, со своей стороны, рассматриваем разные сценарии и усиливаем оборону в том числе северных областей. Следует исходить из имеющихся у РФ ресурсов. Тогда они наступали группировкой 160 тысяч человек. Сейчас же им нужно пополнять воюющие бригады и резервы", — напомнил Чернев.

Следовательно, по его мнению, говорить, что новую волну мобилизации в РФ используют для нового наступления, пока не стоит.

По последним данным, приоритет номер один у врага — это выход на админграницы Донецкой и Луганской областей. Однако Украина готовится к любому сценарию.

Напомним, в Украине начала распространяться информация о возможном повторном наступлении оккупантов на Киев.

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин считает, что не нужно пренебрегать такой угрозой, будто это не может произойти.

Донбасс
Киев
война
российские войска
война в Украине

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