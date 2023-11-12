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РФ могла запустити по Києву модифіковану ракету С-400, — військовий експерт

12 листопада 2023 12:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
РФ могла запустити по Києву модифіковану ракету С-400, — військовий експерт
Балістична ракета. Ілюстративне фото: Defence Express
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни переробляють зенітні ракети C-400 на балістичні з метою збільшити дальність зброї.

Про це в ефірі телемарафону повідомив військовий експерт Олексій Гетьман.

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За словами Олексія Гетьмана, росіяни активно працюють над перетворенням зенітних ракет С-400 у балістичні. Вони це роблять для збільшення дальності пуску зброї. Він припустив, що під час останнього обстрілу по столиці України армія РФ використовувала саме такі ракети.

"Цілком можливо, що під час останньої атаки по Києву запускали саме таку ракету. Чому одна ракета була? Бо вони могли її випробовувати. Вони розуміли, що одною ракетою нічого вони не досягли б", — зазначив Олексій Гетьман.

Експерт також додав, що ЗРК "Тріумф" допоможуть українським бійцям боротися з балістичними ракетами. Він переконаний, що зараз Україні варто зосередитися на "Паладінах" та "Гепардах", які допоможуть боротися з "шахедами".

Нагадаємо, російські війська вранці 11 листопада запустили по Києву ракету, втім сили ППО успішно збили її. Волонтерка Дана Ярова показала уламки снаряда.

Командувач Олександр Тарнавський повідомив про знищення російської станції РЕБ "Борисоглебск" та артилерійських систем 2С19 "Мста-С" і 2С5 "Гіацинт-С" нашими захисниками. Втрати ворога у живій силі значно зросли.

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