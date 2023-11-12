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РФ могла запустить по Киеву модифицированную ракету С-400, — военный эксперт

12 ноября 2023 12:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
РФ могла запустить по Киеву модифицированную ракету С-400, — военный эксперт
Баллистическая ракета. Иллюстративное фото: Defence Express
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне перерабатывают зенитные ракеты C-400 на баллистические в целях увеличения дальности оружия.

Об этом в эфире телемарафона сообщил военный эксперт Алексей Гетьман.

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По словам Алексея Гетьмана, россияне активно работают над превращением зенитных ракет С-400 в баллистические. Они делают это для увеличения дальности пуска оружия. Он предположил, что во время последнего обстрела по столице Украины армия РФ использовала именно такие ракеты.

"Вполне возможно, что во время последней атаки по Киеву запускали именно такую ракету. Почему одна ракета была? Потому что они могли ее испытывать. Они понимали, что одной ракетой ничего бы они не достигли", — указал Алексей Гетьман.

Эксперт также добавил, что ЗРК "Триумф" помогут украинским бойцам бороться с баллистическими ракетами. Он убежден, что сейчас Украине следует сосредоточиться на "Паладинах" и "Гепардах", которые помогут бороться с "шахедами".

Напомним, российские войска утром 11 ноября запустили по Киеву ракету, впрочем, силы ПВО успешно сбили ее. Волонтер Дана Яровая показала обломки снаряда.

Командующий Александр Тарнавский сообщил об уничтожении российской станции РЭБ "Борисоглебск" и артиллерийских систем 2С19 "Мста-С" и 2С5 "Гиацинт-С" нашими защитниками. Утраты врага в живой силе существенно возросли.

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