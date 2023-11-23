РФ може посилити темпи — в ISW розповіли про ситуацію на Куп'янському напрямку

Російські військові в Україні. Фото: Reuters

Російські війська на Куп'янському напрямку завершують перегрупування сил і незабаром можуть посилити темпи наступальних дій у цьому районі. На цьому напрямку війська РФ завдають масовані удари, проте ЗСУ тримають лінію фронту.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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У звіті йдеться, що 22 листопада російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна та підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 листопада, свідчать про обмежене просування російських військ на схід від Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська).

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку. Фото: ISW

Водночас російський мілблогер стверджував, що російські війська трохи просунулися в районі Серебрянського лісу (10 км на південний захід від Кремінної), хоча ISW не знайшло візуальних доказів цього твердження. ​​Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки та Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська), на північний схід і схід від Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська), а також у напрямку Сіверська (19 км на південь від Кремінної).

"Український військовий оглядач Костянтин Машовець оцінив, що російські війська на Куп'янському напрямку завершують перегрупування сил і незабаром можуть посилити темпи наступальних дій у цьому районі", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, нещодавно в ISW розповіли, що українські війська продовжують наступальні операції на сході та півдні України, попри дощову та снігову погоду. При цьому у росіян викликає паніку присутність українських військ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.