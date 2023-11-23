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РФ може посилити темпи — в ISW розповіли про ситуацію на Куп'янському напрямку

23 листопада 2023 07:22
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РФ може посилити темпи — в ISW розповіли про ситуацію на Куп'янському напрямку
Російські військові в Україні. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські війська на Куп'янському напрямку завершують перегрупування сил і незабаром можуть посилити темпи наступальних дій у цьому районі. На цьому напрямку війська РФ завдають масовані удари, проте ЗСУ тримають лінію фронту.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW)

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У звіті йдеться, що 22 листопада російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна та підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 листопада, свідчать про обмежене просування російських військ на схід від Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська).

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Карта бойових дій на Куп'янському напрямку. Фото: ISW

Водночас російський мілблогер стверджував, що російські війська трохи просунулися в районі Серебрянського лісу (10 км на південний захід від Кремінної), хоча ISW не знайшло візуальних доказів цього твердження. ​​Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки та Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська), на північний схід і схід від Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська), а також у напрямку Сіверська (19 км на південь від Кремінної).

"Український військовий оглядач Костянтин Машовець оцінив, що російські війська на Куп'янському напрямку завершують перегрупування сил і незабаром можуть посилити темпи наступальних дій у цьому районі", — йдеться у звіті. 

Нагадаємо, нещодавно в ISW розповіли, що українські війська продовжують наступальні операції на сході та півдні України, попри дощову та снігову погоду. При цьому у росіян викликає паніку присутність українських військ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

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