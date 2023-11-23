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РФ может усилить темпы — в ISW рассказали о ситуации на Купянском направлении

23 ноября 2023 07:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
РФ может усилить темпы — в ISW рассказали о ситуации на Купянском направлении
Российские военные в Украине. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские войска на Купянском направлении завершают перегруппировку сил и вскоре могут усилить темпы наступательных действий в этом районе. На этом направлении войска РФ наносят массированные удары, однако ВСУ держат линию фронта. 

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) .

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Какая ситуация на Купянском направлении

В отчете говорится, что 22 ноября российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 22 ноября, свидетельствуют об ограниченном продвижении российских войск к востоку от Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска).

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Карта боевых действий на Купянском направлении. Фото: ISW

В то же время российский милблогер утверждал, что российские войска немного продвинулись в районе Серебрянского леса (10 км юго-западнее Кременной), хотя ISW не нашло визуальных доказательств этого утверждения. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Синьковки и Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска), к северо-востоку и востоку от Петропавловки (7 км к востоку от Купянска), а также в направлении Северска (19 км к югу от Кременной).

"Украинский военный обозреватель Константин Машовец оценил, что российские войска на Купянском направлении завершают перегруппировку сил и в скором времени могут усилить темпы наступательных действий в этом районе", — говорится в отчете.

Напомним, недавно в ISW рассказали, что украинские войска продолжают наступательные операции на востоке и юге Украины, несмотря на дождливую и снежную погоду. При этом у россиян вызывает панику присутствие украинских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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