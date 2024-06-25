У Генштабі повідомили про бойові зіткнення на різних напрямках фронту — окупанти зазнали втрат

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Reuters

За даними Генштабу ЗСУ від початку цієї доби станом на 10:00 вже відбулося 48 бойових зіткнень. Росіяни понад 550 разів обстріяли позиції наших військових та населені пункти України, здійснивши чотири авіаудари із застосуванням дев’яти КАБів. Українські військові зупиняють російських загарбників та не дають їм просунутися на наші території.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у вівторок, 25 червня.

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Харківський напрямок

На Харківському напрямку триває два боєзіткнення в районі Вовчанська, ситуація під контролем українських сил. За уточненими даними, втрати російських військ за минулу добу склали 93 особи вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи та сім автомобілів.

Куп'янський напрямок

Від початку доби ворог здійснив шість атак в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки. Три спроби окупантів просунутися вперед були відбиті, ще три – тривають. Втрат позицій не допущено.

Сіверський напрямок

Три атаки російських загарбників поблизу Білогорівки та Виїмки на Сіверському напрямку завершились безуспішно. Напружена обстановка залишається в районі Верхньокам’янського, де триває чотири бойові зіткнення. Сили оборони контролюють ситуацію.

Краматорський напрямок

Українські військові успішно відбили штурм противника поблизу Андріївки. Окупанти намагаються витіснити наших захисників із займаних позицій в районах Часового Яру та Іванівського, де тривають сім боїв.

Покровський напрямок

Українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ. Відбулося 13 бойових зіткнень, з яких вісім атак відбито, п'ять – тривають. Ситуація під контролем ЗСУ. За минулу добу втрати російських військ склали 210 окупантів вбитими та пораненими, знищено міномет і два автомобілі.

Лиманський та Торецький напрямки

Агресор намагається наблизитися до Торецька. Сили оборони успішно відбили одну атаку, ще одну штурмову дію стримують.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять штурмів противника поблизу Копанок та Макіївки. Ще одне боєзіткнення – продовжується.

Інші напрямки

На Курахівському напрямку штурмова дія ворога поблизу Георгіївки завершилась безуспішно. Знищено ворожий танк та два автомобілі. На Времівському напрямку успіху не мали дві атаки ворога біля Костянтинівки та Урожайного. На Оріхівському напрямку штурмова дія окупантів в районі Роботиного також була невдалою. На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ЗСУ спростували інформацію про повне захоплення ворогом Новоолександрівки на Покровському напрямку Донецької області.

Раніше ми писали, що незважаючи на те, що місцезнаходження українських заводів з виробництва зброї та боєприпасів залишається невідомим, ефективність їхньої роботи відчутна для ворога. У Генштабі закликали українців долучатися до лав ЗСУ.