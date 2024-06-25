В Генштабе сообщили о боевых столкновениях на разных направлениях фронта — оккупанты понесли потери

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Reuters

По данным Генштаба ВСУ с начала этих суток по состоянию на 10:00 уже произошло 48 боевых столкновений. Россияне более 550 раз обостряли позиции наших военных и населенных пунктов Украины, совершив четыре авиаудара с применением девяти КАБов. Украинские военные останавливают российских захватчиков и не дают им продвинуться на наши территории.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ во вторник, 25 июня.

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Харьковское направление

На Харьковском направлении продолжается два боестолкновения в районе Волчанск, ситуация под контролем украинских сил. По уточненным данным, потери российских войск за минувшие сутки составили 93 человека убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина, четыре артиллерийские системы и семь автомобилей.

Купянское направление

С начала суток враг совершил шесть атак в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Три попытки оккупантов продвинуться вперед были отбиты, еще три – продолжаются. Потери позиций не допущены.

Северское направление

Три атаки российских захватчиков вблизи Белогоровки и Выемки на Северском направлении завершились безуспешно. Напряженная обстановка остается в районе Верхнекаменского, где продолжаются четыре боевых столкновения. Силы обороны контролируют ситуацию.

Краматорское направление

Украинские военные успешно отразили штурм противника вблизи Андреевки. Оккупанты пытаются вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Часового Яра и Ивановского, где продолжаются семь боев.

Покровское направление

Украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск. Произошло 13 боевых столкновений, из которых восемь атак отбито, пять – продолжаются. Ситуация под контролем ВСУ. За минувшие сутки потери российских войск составили 210 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены миномет и два автомобиля.

Лиманское и Торецкое направления

Агрессор пытается приблизиться к Торецку. Силы обороны успешно отразили одну атаку, еще одно штурмовое действие сдерживают.

На Лиманском направлении украинские воины отразили пять штурмов противника вблизи Копанок и Макеевки. Еще одно боеприкосновение – продолжается.

Другие направления

На Кураховском направлении штурмовое действие врага близ Георгиевки завершилось безуспешно. Уничтожены вражеский танк и два автомобиля. На Времивском направлении успеха не имели две атаки врага у Константиновки и Урожайного. На Ореховском направлении штурмовое действие оккупантов в районе Роботиного также было неудачным. На остальных направлениях обстановка не имела существенных изменений.

Публикация Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в ВСУ опровергли информацию о полном захвате врагом Новоалександровки на Покровском направлении Донецкой области.

Ранее мы писали, что, несмотря на то, что местонахождение украинских заводов по производству оружия и боеприпасов остается неизвестным, эффективность их работы ощутима для врага. В Генштабе призвали украинцев присоединяться к рядам ВСУ.