Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow РФ не прекращает атаковать сразу по нескольким направлениям — сводка Генштаба arrow

РФ не прекращает атаковать сразу по нескольким направлениям — сводка Генштаба

25 июня 2024 13:17
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Генштабе сообщили о боевых столкновениях на разных направлениях фронта — оккупанты понесли потери
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Reuters
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

По данным Генштаба ВСУ с начала этих суток по состоянию на 10:00 уже произошло 48 боевых столкновений. Россияне более 550 раз обостряли позиции наших военных и населенных пунктов Украины, совершив четыре авиаудара с применением девяти КАБов. Украинские военные останавливают российских захватчиков и не дают им продвинуться на наши территории.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ во вторник, 25 июня.

Читайте также:

Харьковское направление

На Харьковском направлении продолжается два боестолкновения в районе Волчанск, ситуация под контролем украинских сил. По уточненным данным, потери российских войск за минувшие сутки составили 93 человека убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина, четыре артиллерийские системы и семь автомобилей.

Купянское направление

С начала суток враг совершил шесть атак в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Три попытки оккупантов продвинуться вперед были отбиты, еще три – продолжаются. Потери позиций не допущены.

Северское направление

Три атаки российских захватчиков вблизи Белогоровки и Выемки на Северском направлении завершились безуспешно. Напряженная обстановка остается в районе Верхнекаменского, где продолжаются четыре боевых столкновения. Силы обороны контролируют ситуацию.

Краматорское направление

Украинские военные успешно отразили штурм противника вблизи Андреевки. Оккупанты пытаются вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Часового Яра и Ивановского, где продолжаются семь боев.

Покровское направление

Украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск. Произошло 13 боевых столкновений, из которых восемь атак отбито, пять – продолжаются. Ситуация под контролем ВСУ. За минувшие сутки потери российских войск составили 210 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены миномет и два автомобиля.

Лиманское и Торецкое направления

Агрессор пытается приблизиться к Торецку. Силы обороны успешно отразили одну атаку, еще одно штурмовое действие сдерживают.

На Лиманском направлении украинские воины отразили пять штурмов противника вблизи Копанок и Макеевки. Еще одно боеприкосновение – продолжается.

Другие направления

На Кураховском направлении штурмовое действие врага близ Георгиевки завершилось безуспешно. Уничтожены вражеский танк и два автомобиля. На Времивском направлении успеха не имели две атаки врага у Константиновки и Урожайного. На Ореховском направлении штурмовое действие оккупантов в районе Роботиного также было неудачным. На остальных направлениях обстановка не имела существенных изменений.

РФ не прекращает атаковать сразу по нескольким направлениям — сводка Генштаба - фото 1
Публикация Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в ВСУ опровергли информацию о полном захвате врагом Новоалександровки на Покровском направлении Донецкой области.

Ранее мы писали, что, несмотря на то, что местонахождение украинских заводов по производству оружия и боеприпасов остается неизвестным, эффективность их работы ощутима для врага. В Генштабе призвали украинцев присоединяться к рядам ВСУ.

война
ВСУ
Украина
Харьковская область
Генштаб ВСУ
Купянск
война в Украине
Александр Сырский
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление