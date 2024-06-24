Вечерняя постройка Генштаба — где продолжаются бои

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

В понедельник, 24 июня, на разных направлениях фронта произошло 114 боевых столкновений. Украинские воины останавливают российских захватчиков и ломают их планы по завоеванию нашего государства.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ.

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Украинская артиллерия ведет огонь. Фото: Генштаб

Ситуация на фронте

В основном россияне не прекращают давить на Покровское и активизировались на Лиманском направлениях.

На Покровском направлении продолжается 13 боеприкосновений в районах Сокола, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Евгеньевки, Александрополя и Воздвиженки. За сегодняшний день уже 35 раз враг пытался давить на этом направлении. Здесь самый горячий участок фронта.

На Лиманском направлении количество атак за сегодня увеличилось почти вдвое — до 18. Шесть из них еще продолжаются. Штурмовые действия происходят в районах Грековки, Копанок, Невского, Серебрянского лесничества, Тернов и Синьковки.

На Краматорском направлении общее количество попыток российских захватчиков продвинуться в настоящее время равно шести, активные боевые происходят в районе Ивановского.

На Приднепровском направлении российские войска четвертый раз в течение суток атакуют в районе Крынок.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела. Силы обороны контролируют ситуацию и истощают силы врага по всей линии боевого столкновения.

Отчет Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, ранее в Генштабе показали эффектное видео, как украинские десантники уничтожают российскую технику и пехоту.

В то же время в ВСУ опровергли информацию о полном захвате врагом Новоалександровки на Покровском направлении Донецкой области.