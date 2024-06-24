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Бої тривають на всій лінії фронту — в Генштабі назвали найгарячіші напрямки

24 червня 2024 18:28
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Вечірнє зведення Генштабу — де тривають бої
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У понеділок, 24 червня, на різних напрямках фронту відбулося 114 бойових зіткнень. Українські воїни зупиняють російських загарбників та руйнують їх плани щодо завоювання нашої держави.

Про це говориться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Українська артилерія веде вогонь. Фото: Генштаб

Ситуація на фронті

В основному росіяни не припиняють тиснути на Покровському та активізувалися на Лиманському напрямках.

На Покровському напрямку триває 13 боєзіткнень в районах Сокола, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Євгенівки, Олександрополя та Воздвиженки. За сьогодні уже 35 разів ворог намагався тиснути на цьому напрямку. Тут найгарячіша ділянка фронту.

На Лиманському напрямку кількість атак за сьогодні збільшилась майже вдвічі — до 18. Шість з них ще тривають. Штурмові дії відбуваються в районах Греківки, Копанок, Невського, Серебрянського лісництва, Тернів та Синьківки.

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб російських загарбників просунутися наразі дорівнює шести, активні бойові відбуваються в районі Іванівського.

На Придніпровському напрямку російські війська вчетверте протягом доби атакують в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Сили оборони контролюють ситуацію та виснажують сили ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Генштаб ЗСУ
Звіт Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше у Генштабі показали ефектне відео, як українські десантники знищують російську техніку та піхоту.

Водночас в ЗСУ спростували інформацію про повне захоплення ворогом Новоолександрівки на Покровському напрямку Донецької області. 

війна
Україна
окупанти
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
Олександр Сирський

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