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Російські сили штурмують відразу на декількох напрямках фронту — зведення Генштабу ЗСУ

24 червня 2024 11:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зведення з фронту від Генштабу ЗСУ — де і як просувається ворог
Головком ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram Олександра Сирського
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

З початку понеділка, 24 червня, на фронті відбулося 62 бойових зіткнення. Армія Росії здійснила 11 авіаударів, 579 артобстрілів позицій ЗСУ та 33 рази застосувала дрони-камікадзе. 

Про це йдеться у зведенні від Генерального штабу ЗСУ.

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На Харківському напрямку в районі міста тривають два боєзіткнення. Ворог втратив 145 військовослужбовців, одну бойову броньовану машину, артсистему та шість автомобілів. Пошкоджено чотири артсистеми, три автомобілі, уражено 36 бліндажів.

На Куп’янському напрямку триває бій поблизу Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку йдуть бої в районах Копанок, Греківки, Макіївки, Торського та в Серебрянському лісі. Шість атак відбито, два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку відбулося 17 атак. Ворог атакує в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки. Сім атак відбито, бої тривають.

На Краматорському напрямку успіху відбувся бій поблизу Іванівського. Під Кліщіївкою досі стрілянина. 

На Торецькому напрямку відбито дві атаки під Південним, один бій досі триває.

На Покровському напрямку за сьогодні вже відбулося 18 боїв, дев’ять атак успішно відбито.

Тривають бої за Новоолександрівку, поблизу Євгенівки, Воздвиженки, Сокола та Новоселівки Першої. 

Також ЗС РФ продовжують тиснути на Курахівському напрямку в районах Карлівки, Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Шість атак вже відбито, один бій триває.

На Шахтарському напрямку російський штурм Урожайного закінчився провалом, а на Оріхівському напрямку ворог тричі невдало штурмував Малу Токмачку. 

На решті напрямків штурмів не було.

генштаб зсу
Скриншот зведень Генштабу ЗСУ

Нагадаємо. раніше у Генштабі показали ефектне відео, як українські десантники знищують російську техніку та піхоту.

Водночас в ЗСУ спростували інформацію про повне захоплення ворогом Новоолександрівки на Покровському напрямку Донецької області. 

російські війська
Україна
Донецька область
обстріли
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
Олександр Сирський

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