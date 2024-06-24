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Российские силы штурмуют сразу на нескольких направлениях фронта — сводка Генштаба ВСУ

24 июня 2024 11:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Фронтовая сводка от Генштаба ВСУ — где и как продвигается враг
Главком ВСУ Александр Сырский. Фото: Telegram Александра Сырского
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

С начала понедельника, 24 июня, на фронте произошло 62 боевых столкновения. Армия России совершила 11 авиаударов, 579 артобстрелов позиций ВСУ и 33 раза применила дроны-камикадзе.

Об этом говорится в сведении от Генерального штаба ВСУ.

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На Харьковском направлении в районе города продолжаются два боестолкновения. Враг потерял 145 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, артсистему и шесть автомобилей. Повреждены четыре артсистемы, три автомобиля, поражено 36 блиндажей.

На Купянском направлении продолжается бой вблизи Стельмаховки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении идут бои в районах Копанок, Грековки, Макеевки, Торского и Серебрянском лесу. Шесть атак отбиты, два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении произошло 17 атак. Враг атакует в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздолевки и Выемки. Семь атак отбиты, бои продолжаются.

На Краматорском направлении успеха произошло сражение вблизи Ивановского. Под Клещеевкой до сих пор стрельба.

На Торецком направлении отбиты две атаки под Южным, один бой продолжается.

На Покровском направлении сегодня уже произошло 18 боев, девять атак успешно отбиты.

Продолжаются бои за Новоалександровку, вблизи Евгеньевки, Воздвиженки, Сокола и Новоселовки Первой.

Также ВС РФ продолжают наступать на Кураховском направлении в районах Карловки, Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки. Шесть атак уже отбиты, один бой продолжается.

На Шахтерском направлении русский штурм Урожайного закончился провалом, а на Ореховском направлении враг трижды неудачно штурмовал Малую Токмачку.

На остальных направлениях штурмов не было.

генштаб ссу
Скриншот сводки Генштаба ВСУ

Напомним, ранее в Генштабе показали эффектное видео, как украинские десантники уничтожают российскую технику и пехоту.

В то же время в ВСУ опровергли информацию о полном захвате врагом Новоалександровки на Покровском направлении Донецкой области.

российские войска
Украина
Донецкая область
обстрелы
Генштаб ВСУ
война в Украине
Александр Сырский

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