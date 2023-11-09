Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow РФ продовжує терор Херсона — під вогонь потрапили церква та багатоповерхівки arrow

РФ продовжує терор Херсона — під вогонь потрапили церква та багатоповерхівки

9 листопада 2023 13:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
РФ продовжує терор Херсона — під вогонь потрапили церква та багатоповерхівки
Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: МВС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники вдарили по мирних мешканцях у Херсоні. Внаслідок удару по церкві та багатоповерхівці одна людина загинула, а троє зазнали поранень. 

Про це розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

Читайте також:

Загарбники тероризують мешканців Херсона

"Близько опівдня ворог обстріляв житловий квартал на багатостраждальному мікрорайоні Острів. Загинув 72-річний місцевий мешканець", — говориться у повідомленні. 

В МВС розповіли, що 74-річного чоловіка було поранено внаслідок обстрілів. Він саме перебував у підʼїзді будинку. Потерпілого госпіталізували. Ще двоє цивільних отримали медичну допомогу на місці події. 

Крім того, пошкоджено чотири багатоповерхових будинки, будівлю навчального закладу та церкви.

пошкоджена церква
Пошкоджена ворожими обстрілами церква. Фото: МВС
обстріл
Знищений внаслідок обстрілу автомобіль. Фото: МВС
обстріл
Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: МВСCaption

Нагадаємо, що російські окупанти 4 листопада вкотре обстріляли Херсон. Вони атакували місто з лівого берега, поранивши чотирьох людей.

Третього листопада ворог поцілив по центру міста, внаслідок чого трьох людей було поранено.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі