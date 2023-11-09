РФ продовжує терор Херсона — під вогонь потрапили церква та багатоповерхівки

Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: МВС

Російські загарбники вдарили по мирних мешканцях у Херсоні. Внаслідок удару по церкві та багатоповерхівці одна людина загинула, а троє зазнали поранень.

Про це розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

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"Близько опівдня ворог обстріляв житловий квартал на багатостраждальному мікрорайоні Острів. Загинув 72-річний місцевий мешканець", — говориться у повідомленні.

В МВС розповіли, що 74-річного чоловіка було поранено внаслідок обстрілів. Він саме перебував у підʼїзді будинку. Потерпілого госпіталізували. Ще двоє цивільних отримали медичну допомогу на місці події.

Крім того, пошкоджено чотири багатоповерхових будинки, будівлю навчального закладу та церкви.

Пошкоджена ворожими обстрілами церква. Фото: МВС

Знищений внаслідок обстрілу автомобіль. Фото: МВС

Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: МВСCaption

Нагадаємо, що російські окупанти 4 листопада вкотре обстріляли Херсон. Вони атакували місто з лівого берега, поранивши чотирьох людей.

Третього листопада ворог поцілив по центру міста, внаслідок чого трьох людей було поранено.