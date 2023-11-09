РФ продовжує терор Херсона — під вогонь потрапили церква та багатоповерхівки
Російські загарбники вдарили по мирних мешканцях у Херсоні. Внаслідок удару по церкві та багатоповерхівці одна людина загинула, а троє зазнали поранень.
Про це розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.
Загарбники тероризують мешканців Херсона
"Близько опівдня ворог обстріляв житловий квартал на багатостраждальному мікрорайоні Острів. Загинув 72-річний місцевий мешканець", — говориться у повідомленні.
В МВС розповіли, що 74-річного чоловіка було поранено внаслідок обстрілів. Він саме перебував у підʼїзді будинку. Потерпілого госпіталізували. Ще двоє цивільних отримали медичну допомогу на місці події.
Крім того, пошкоджено чотири багатоповерхових будинки, будівлю навчального закладу та церкви.
Нагадаємо, що російські окупанти 4 листопада вкотре обстріляли Херсон. Вони атакували місто з лівого берега, поранивши чотирьох людей.
Третього листопада ворог поцілив по центру міста, внаслідок чого трьох людей було поранено.
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